Κοκαΐνη: εγκέφαλος και μέλη σπείρας στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Πως λειτουργούσε το δίκτυο διακίνησης. Η ποσότητα και το χρηματικό ποσό που βρήκαν οι αστυνομικοί.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Πειραιά, πέντε αλλοδαποί (ηλικίας 37, 37, 24, 28 και 23 ετών), ως μέλη της για παράβαση της Nομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο 24χρονος συνελήφθη και για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιείτο στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση κοκαΐνης, εντοπίστηκαν τα μέλη της και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, τα μέλη είχαν καθορισμένους διακριτούς ρόλους, καταδεικνύοντας την μεθοδική και οργανωμένη δράση του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης και υπεύθυνος για την ανεύρεση των ναρκωτικών ουσιών και για το συντονισμό των υπόλοιπων μελών για τη διακίνηση των ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Επιπρόσθετα συγκέντρωνε και τα χρήματα που προέρχονταν από τις πωλήσεις των ναρκωτικών.

Επίσης, ο 24χρονος ήταν υπεύθυνος για την διακίνηση των ποσοτήτων των ναρκωτικών και την αποθήκευση αυτών. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν επιφορτιστεί με την φύλαξη, επανατυποποίηση και διακίνηση των ναρκωτικών.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

973 γραμμ. κοκαΐνης,

ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 4.620 ευρώ και

μοτοσυκλέτα

