Πλεύρης: Οι οδοντίατροι θα αποφασίσουν για τα rapid test στους εμβολιασμένους

Τι ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία

Η ίδια η Ομοσπονδία των Οδοντιάτρων θα καταλήξει τελικά στις πράξεις που είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες ώστε ακόμα και οι εμβολιασμένοι να κάνουν rapid τεστ πριν επισκεφθούν τον οδοντίατρο τους. Αυτό αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης .

Συγκεκριμένα ο κ.Πλεύρης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, είπε: «Αυτό το οποίο βρήκα ως Υπουργική Απόφαση στην αρχή, ήταν ότι ακόμα και ο εμβολιασμένος και ο ασθενής και ο συνοδός θα έπρεπε να κάνουν rapid test».

Κάναμε μία συζήτηση με την Επιτροπή. Αρχικά, αποφασίστηκε για όσους πηγαίνουν σε ιατρείο να μη χρειάζεται rapid test ούτε ό ασθενής, ούτε ο συνοδός, ωστόσο υπήρξε ένα «κενό» με τα αερολύματα, όταν παράγονται αερολύματα. Στην Επιτροπή προχθές, ζήτησα να είναι εκπρόσωπος των οδοντιάτρων και καταλήξαμε σε μια λύση που καλύπτει όλες τις πλευρές. Δηλαδή η ίδια η Ομοσπονδία των οδοντιάτρων θα καταλήξει στο ποιες πράξεις είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει και rapid. Για τις υπόλοιπες πράξεις δεν θα χρειάζεται rapid test ο εμβολιασμένος».

Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε ότι ως χώρα έχουμε φτάσει στο 70% του ενήλικου πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί και στο 80% στις ηλικίες άνω των 60 ετών σημειώνοντας πως «είναι πάρα πολύ σημαντικό το υπόλοιπο ποσοστό του κόσμου που δεν έχει εμβολιαστεί να πάει να κάνει την πρώτη και την δεύτερη δόση, έτσι ώστε να είμαστε οχυρωμένοι το φθινόπωρο και το χειμώνα απέναντι στην πανδημία».

Επίσης αναφερόμενος στην λειτουργία των σχολείων είπε ότι με βάση τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας τους «είμαστε πιο αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή από 6 έως 18 ετών, έχουμε λιγότερα κρούσματα απ' ότι είχαμε πριν το άνοιγμα των σχολείων. Ωστόσο, υπάρχει ένα υγειονομικό και εκπαιδευτικό πρωτόκολλο που έχει βγει από την Επιτροπή, το οποίο τηρείται απαρέγκλιτα και από εκεί και πέρα όταν χρειάζεται κλείνουν σχολεία. Είμαστε αισιόδοξοι ως κυβέρνηση ότι θα παραμείνουμε στη δια ζώσης εκπαίδευση και θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τη διασπορά με τη συνεχή ιχνηλάτηση και τα τεστ. Κοιτώ τους γονείς στα μάτια, γιατί και τα δικά μου δύο παιδιά είναι μαθητές. Η κόρη μου κλείνει τα 12 σε δύο μήνες και ο γιος μου είναι 7 χρονών. Οπότε έχω κι εγώ την ίδια αγωνία με όλους τους γονείς αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα τα πρωτόκολλα, ότι τα παιδιά μας πηγαίνουν στα σχολεία με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια».

