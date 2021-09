Κόσμος

Κροατία: παιδοκτόνος σκότωσε ανήλικα 4 έως 7 ετών

Ανείπωτη τραγωδία αποκαλύφθηκε μέσω των social media. Σοκ στην χώρα απο την τραγωδία. Που βρισκόταν η μητέρα των παιδιών.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών θεωρείται ύποπτος ότι σκότωσε τη νύχτα τα τρία ανήλικα παιδιά του, σε ένα διαμέρισμα στο Ζάγκρεμπ, έγινε γνωστό από την αστυνομία, την ώρα που τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως πρόκειται για έναν Αυστριακό που ζει στην Κροατία.

Η αστυνομία, την οποία ειδοποίησαν συγγενείς του άνδρα, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αναγγελία του ότι προτίθετο να αυτοκτονήσει, επενέβη και βρήκε τα πτώματα των τριών παιδιών και τον πατέρα τους σε άσχημη κατάσταση.

«Οι γιατροί διαπίστωσαν τον βίαιο θάνατο των παιδιών, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει φροντίδα», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Τα δύο από τα τρία παιδιά, δίδυμα, ήταν ηλικίας 7 ετών, ενώ το τρίτο παιδί ήταν 4 ετών, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο άνδρας επιχείρησε, προφανώς, να αυτοκτονήσει παίρνοντας δηλητήριο ή φάρμακα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Hina, διευκρινίζοντας πως η μητέρα των παιδιών, η πρώην σύζυγος του υπόπτου, δεν βρισκόταν στο Ζάγκρεμπ, όταν διαπράχθηκε το έγκλημα.

