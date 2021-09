Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός Ρώσου youtuber (βίντεο)

Καρέ - καρέ η επίθεση στον youtuber, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Άγιος ξυλοδαρμός ενός άνδρα σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού γνωστός Ρώσος youtuber έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα αγνώστων, περίπου στις 20: 45, στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας όπως φαίνεται και στο βίντεο , βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του, όταν ξαφνικά ομάδα ατόμων τον πλησιάζει απειλητικά και αρχίζει να τον χτυπάει και να τον βρίζει.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο Ρώσος youtuber να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύτηκε. Οι δράστες προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί. Για αυτό τον λόγο συγγενείς και φίλοι του youtuber ζητούν να εντοπιστούν οι δράστες δημοσιεύοντας μάλιστα το σχετικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό, το οποίο κατάφερε να καταγράψει το θύμα με το κινητό του κατά την διάρκεια της επίθεσης.