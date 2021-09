Life

Πατέρας Mad Clip: Ξέρω τι συνέβη το βράδυ του τροχαίου

Τι λέει ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, πατέρας του Mad Clip για τη μοιραία νύχτα.

Είκοσι τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Mad Clip σε τροχαίο, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, πατέρας του δημοφιλούς τράπερ, μίλησε για τα ευρήματα του πραγματογνώμονα Παναγιώτη Μαδιά, τον οποίο όρισε η οικογένεια για να ερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο κ. Αναστασόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε χαρακτηριστικά πως γνωρίζει τι συνέβη τη μοιραία νύχτα, όταν ο Mad Clip έσβησε στην άσφαλτο.

«Εσείς έχετε καταλάβει τώρα τι έγινε το βράδυ του θανάτου του Πήτερ;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, για να απαντήσει: «Έχω καταλάβει, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα».

«Έχετε βρει δηλαδή τι μπορεί να συνέβη;», συνέχισε ο δημοσιογράφος, με τον κ. Αναστασόπουλο να λέει: «Ναι, ναι, αυτό το γνωρίζω».

Αναφερόμενος στα ευρήματα του πραγματογνώμονα, μεταξύ αυτών ο σταυρός και το κινητό του Mad Clip, ο πατέρας του είπε πως η αστυνομία δεν τον έχει ενημερώσει ακόμα.

«Γιατί πιστεύετε ότι δεν σας έχουν ενημερώσει;».

«Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Και το παράδοξο είναι πώς ένα ήδη ελεγμένο αυτοκίνητο σε έναν ενδελεχή έλεγχο της Αστυνομίας που είχε γίνει και μου το είχε διασφαλίσει ο αστυνόμος που έχει αναλάβει την υπόθεση εκεί τον φάκελο βρέθηκαν πάλι τα αντικείμενα μέσα;».

Από την έρευνα του πραγματογνώμονα διαπιστώθηκε πως το επίμαχο βράδυ υπήρχαν νερά σε τρία σημεία, λίγα μέτρα από τον τόπο του δυστυχήματος.

Αυτό σημαίνει ότι τα λάστιχα της μοιραίας Porsche για λίγα, αλλά πολύ κρίσιμα δευτερόλεπτα, έχασαν την αποδοτικότητά τους, καθώς ήταν αγωνιστικά και ακατάλληλα για την κίνηση στους δρόμους.

Η αυτοψία έδειξε ότι οι αναρτήσεις της Porsche ήταν σε εξαιρετική κατάσταση χωρίς να έχουν γίνει επεμβάσεις, που θα μπορούσαν να είχαν παίξει ρόλο στην τραγωδία.

