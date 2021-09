Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΗ: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει ποιοι είχαν εσωτερική ενημέρωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να παρέμβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.



Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει ποιοι είχαν εσωτερική πληροφόρηση για τη μετοχή της ΔΕΗ και από ποιους, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «χιλιάδες μικροεπενδυτές έχασαν τα χρήματά τους από κινήσεις στο Χρηματιστήριο με τη μετοχή της ΔΕΗ, που είναι τουλάχιστον ύποπτες».

Ειδικότερα σημειώνει ότι «για εννιά μέρες, μετά την ανακοίνωση πώλησης του 49% της θυγατρικής της (ΔΕΔΔΗΕ) αντί να ανέβει η μετοχή της, όπως όλοι προεξοφλούσαν, βυθίστηκε από τα 10,5 στα 9,02 ευρώ στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα που μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου ανακοινώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου». «Την ώρα δηλαδή που μικροεπενδυτές αγόραζαν μετοχές της ΔΕΗ, κάποιοι για ανεξήγητο λόγο ξεφορτώνονταν πακέτα μετοχών μέχρι να ανακοινωθεί η ΑΜΚ της Επιχείρησης», υπογραμμίζει.

Κατόπιν αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «δεδομένου ότι για την ΑΜΚ της ΔΕΗ γνώριζε μόνο η Διοίκησή της και ο κ. Μητσοτάκης με τους στενούς συνεργάτες του, περιμένουμε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που παρενέβη μόνο μετά την κατακραυγή, το αυτονόητο: Να ελέγξει μία προς μία όλες τις πράξεις πώλησης που έγιναν τις 9 αυτές μέρες και να ενημερώσει Αρχές και πολίτες ποιοι ήταν αυτοί που πουλούσαν μετοχές όταν όλοι προεξοφλούσαν άνοδο και από πού είχαν εσωτερική πληροφόρηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Mad Clip: Ξέρω τι συνέβη το βράδυ του τροχαίου

Σεισμός στα Γρεβενά

Γονική παροχή: η κατάργηση του φόρου και το όφελος ανά περίπτωση