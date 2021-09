Πολιτική

Ελπιδοφόρος στον ΑΝΤ1: Είμαι πλήρως ευθυγραμμισμένος με την εθνική γραμμή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μιλά στον ΑΝΤ1 και τον Θανάση Τσίτσα και στις αποκλειστικές του δηλώσεις απευθύνεται προς πάσα κατεύθυνση.

Του Θανάση K.Τσίτσα

«Η κρίση ξεπεράστηκε, το αίμα νερό δεν γίνεται και είμαι ευθυγραμμισμένος πλήρως σ' όλα τα εθνικά μας θέματα με το εθνικό μας κέντρο», είπε σε αποκλειστικές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.Ελπιδοφόρος , ο οποίος απέδωσε την παρουσία του στα εγκαίνια του Τουρκικού Σπιτιού σε μια «παρεξήγηση».

Οι δηλώσεις του κ. Ελπιδοφόρου στην κάμερα του ΑΝΤ1 μετά την συνάντηση του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη ήταν οι εξής:

Ερώτηση: Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε τις εξηγήσεις σας;

Απάντηση: Noμίζω ότι αυτή συνάντηση αυτή τα λέει όλα. Η κρίση φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι έχει ξεπεραστεί όπως καταλαβαίνετε το αίμα νερό δεν γίνεται και τα όποια λάθη όταν αναγνωρίζονται νομίζω ότι λειτουργούν προς την σωστή κατεύθυνση.

Ερώτηση: Υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις στην ομογένεια από την παρουσία σας στα εγκαίνια. Ποιο είναι το μήνυμα σας ;

Απάντηση: Το ανακοινωθέν μου είναι εύγλωττο. Κάθισα και το έγραψα προσωπικά και νομίζω ότι είναι πολύ εμφανές το προσωπικό ύφος του ανακοινωθέντος. Εξέφρασα τη λύπη μου που στεναχώρησα τους αδελφούς μας του Κυπρίους και όλους τους Έλληνες, αλλά ασφαλώς δεν ήταν αυτή η πρόθεση μου να αναγνωρίσω το τουρκοκυπριακό κράτος διότι και δεν το πιστεύω και δεν είναι στις αρμοδιότητες μου. Επομένως είμαι ευθυγραμμισμένος πλήρως σ’ όλα τα εθνικά μας θέματα με το εθνικό μας κέντρο όπως πάντοτε, όπως όλοι οι προκάτοχοι μου και είμαι έτοιμος για να συνδράμω στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Με ξάφνιασε η έκταση την οποία πήρε γι' αυτό και εξέδωσα την ανακοίνωση και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαι επίσης ευτυχής αύριο (σήμερα) θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη και έτσι θα κλείσει ένας κύκλος που δεν θα έπρεπε να ανοίξει αυτής της παρεξήγησης.

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι υπήρξαν σκοπιμότητες πίσω από αυτές τις αντιδράσεις;

Απάντηση: Δεν μπορώ να τάζω νεφρούς και καρδίες, όπως λέει το Ευαγγέλιο, δεν μπορώ να μπω στην καρδιά και στην σκέψη κανενός το γιατί έγινε, εγώ μένω στους καλοπροαίρετους ανθρώπους που στεναχώρησα και ζήτησα την κατανόηση τους και σε αυτούς απευθύνθηκα.





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στα Γρεβενά

Πατέρας Mad Clip: Ξέρω τι συνέβη το βράδυ του τροχαίου

Ηλιούπολη: Ο αστυνομικός είχε και δεύτερη αιχμάλωτη