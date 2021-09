Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής των αναδρομικών αυξήσεων στους συνταξιούχους.

Συνεχίζεται η διαδικασία της καταβολής των αναδρομικών των αυξήσεων στους συνταξιούχους που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, βάσει το νόμου 4670/2020, ο οποίος προβλέπει βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας αναφερόμενα στον επανυπολογισμό των συντάξεων κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Ενδεικτικό είναι ότι, στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.000 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης των μισθωτών, με αποτέλεσμα αυτό να αντανακλάται τόσο στην διαδικασία έκδοσης των συντάξεων όσο και στον υπολογισμό των αναδρομικών και των αυξήσεων, επισημαίνουν.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ήδη προχωρήσει σε πληρωμές χιλιάδων συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα:

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 65.000 νέοι (μετά τον Μάιο του 2016) συνταξιούχοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είδαν μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις τους κατά μέσο όρο 5,1% καθώς και αναδρομικά κατά μέσο όρο 1.000 και 860 ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ήταν 58 εκατομμύρια ευρώ.

Για 29.032 περιπτώσεις νέων συνταξιούχων που εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους, αυτό πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί σταδιακά με εμβόλιμες πληρωμές. Για 2.600 περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων πρόκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους τους.

Για τους παλαιούς συνταξιούχους (που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016), οι τεχνικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και την ανάδοχο εταιρία δείχνουν πως το τελικό πλήθος των δικαιούχων είναι κατά πολύ μικρότερο από αυτό που έχει επικρατήσει ως εικόνα το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα.

Αναλυτικά:

Οι συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 ανέρχονται περίπου σε 1.800.000– Οι 1.050.000 από αυτούς έχουν λιγότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και επομένως δεν δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις με βάση τον νόμο.

Οι υπόλοιποι 750.000 έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και εντάσσονται στη διαδικασία του επανυπολογισμού. Από το πλήθος αυτό προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

100.000 είναι δύσκολες περιπτώσεις συντάξεων, με λάθη ή ελλιπή στοιχεία που χρίζουν περαιτέρω επεξεργασίας. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν επανυπολογιστεί και να έχουν πληρωθεί όσοι δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% από αυτούς δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις.

Από τις υπόλοιπες 650.000 συνταξιούχων προκύπτει πως μόνο 130.000-150.000 δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις. Οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται λόγω της προσωπικής διαφοράς και δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου.

Επομένως, από το σύνολο των συνταξιούχων προ του 2016 προκύπτει πως μόνο το 8% θα δουν τελικά αναδρομικά και αυξήσεις.

Επιπλέον, οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα λάβουν θα είναι λιγότερα από αυτά που έλαβαν οι 65.000 νέοι συνταξιούχοι που πληρώθηκαν από τον ΕΦΚΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Στόχος του ΕΦΚΑ είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αναδρομικά και αυξήσεις:

Στους 150.000 παλαιούς συνταξιούχους

Για τις 29.000 περιπτώσεις νέων συνταξιούχων που εκκρεμούν.

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των 100.000 παλαιών συνταξιούχων και θα έχουν καταβληθεί τα ποσά σε όσους τα δικαιούνται (υπολογίζεται περίπου το 20% από αυτούς δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις).

