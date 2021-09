Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Ostrava Open

Επικράτησε της Πολωνής αντιπάλου της και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Στον τελικό του Ostrava Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, αφού στα ημιτελικά επικράτησε της Πολωνής Ίγκα Σβιάντεκ, Νο1 του ταμπλό και Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελληνίδα τενίστρα αναδείχθηκε νικήτρια μετά από ένα δυνατό αγώνα επί τις 20χρονης Πολωνής με 6-4, 7-5 και πλέον βρίσκεται κοντά στο μεγάλο στόχο της που είναι η κατάκτηση του τίτλου, ενώ παράλληλα έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Tp 10 του κόσμου.

