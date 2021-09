Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Πόσες νέες μολύνσεις και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε περαιτέρω το Σάββατο η λίστα των νεκρών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 1.853 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 1.853 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, στην Αττική εντοπίστηκαν 405 νέα κρούσματα του ιού και στην Θεσσαλονίκη με 247 νέα κρούσματα.

Ακόμη, στην Λάρισα καταγράφηκαν 99 νέα κρούσματα, στην Ημαθία άλλες 62 μολύνσεις, στην Πέλλα εντοπίστηκαν 54 νέοι φορείς και στην Καβάλα άλλα 51 κρούσματα κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

