Formula 1: Ο Λάντο Νόρις στην pole position

Ο νεαρός οδηγός που κέρδισε για πρώτη φορά την πρώτη θέση εκκίνησης και η κατάταξη των «μεγάλων ονομάτων».

Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren κέρδισε την πρώτη pole position της καριέρας του στα τελικά δοκιμαστικά του ρωσικού γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στην πίστα του Σότσι, που είναι και ο 15ος συνολικά αγώνα της εφετινής χρονιάς.

Ο Ισπανός Κάρλος Σάινθ με Ferrari θα εκκινήσει αύριο (Κυριακή) από την πρώτη σειρά μαζί με τον Νόρις, ενώ στη δεύτερη θα βρεθούν ο Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία / Williams) και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) με Mercedes.

Την ίδια ώρα ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν, που προηγείται στην εφετινή κατάταξη των οδηγών με Red Bull, δεν συμμετείχε στα δοκιμαστικά, αφού λόγω της τιμωρίας του θα εκκινήσει αύριο από την τελευταία θέση.

Η κατάταξη μετά τα τελικά δοκιμαστικά με τους χρόνους των οδηγών

1. Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren-Mercedes) 1:41.993

2. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:42.510

3. Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Williams-Mercedes) 1:42.983

4. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 1:44.050

5. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren-Mercedes) 1:44.156

6. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine-Renault) 1:44.204

7. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:44.710

8. Λανς Στρολ (ΚαναδάςAston Martin-Mercedes) 1:44.956

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull-Honda) 1:45.337

10. Ετσεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine-Renault) 1:45.865

