Πρωτάθλημα Superbike: Σκοτώθηκε 15χρονος σε αγώνα

Τραγωδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Νεκρός 15χρονος Ισπανός αναβάτης σε αγώνα WorldSSP300.

Ο 15χρονος Ντιν Μπέρτα Βινάλες πέθανε μετά από συντριβή σε αγώνα της κατηγορίας Supersport 300 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike στην πίστα της Χέρεζ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Ο αγώνας βρισκόταν στον 11ο γύρο όταν ο Ισπανός Βινάλες συνετρίβη μαζί με τρεις άλλους αναβάτες στη δεύτερη στροφή, αναγκάζοντας τη διακοπή του αγώνα.

«Μετά από ένα σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια του WorldSSP300 Race 1, ο Ντιν Μπέρτα Βινάλες δυστυχώς υπέκυψε σε τραυματισμούς», ανέφερε το World Superbike.

"Ο αναβάτης υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Ιατρικά οχήματα έφτασαν στο σημείο αμέσως και ο αναβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια στην πίστα, στο ασθενοφόρο και στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού της πίστας, το Ιατρικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι ο Μπέρτα Βινάλες δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του».

Ο Βινάλες είναι ο ξάδερφος του αναβάτη του MotoGP Μάβερικ Βινάλες και ήταν μέλος της ομάδας Vinales Racing Team.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του @DeanBerta21 μετά από μια συντριβή στον #WorldSSP300 Race 1 σήμερα. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και τη δύναμη στον Maverick Vinales και σε όλη την οικογένεια του Ντιν, στην ομάδα του και στους αγαπημένους του» ανέφερε στο twitter το MotoGP.

Ο αγώνας και το υπόλοιπο της δράσης του Σαββάτου ακυρώθηκαν.

We're devastated by the tragic loss of @DeanBerta21 following a crash in #WorldSSP300 Race 1 today



Sending all our love and strength to Maverick Vinales and Dean's entire family, his team and loved ones pic.twitter.com/MSQYdhLQt3