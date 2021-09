Καιρός

Καιρός: ζέστη και βοριάδες την Κυριακή

Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Κυριακή προβλέπεται καλοκαιρία σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα, τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην πυρόπληκτη Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ, στα νότια έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ και βορειοανατολικοί στα ανατολικά, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα η ελάχιστη τιμή της).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται καιρός αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Δευτέρα

Για την Δευτέρα προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και στα βόρεια, κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. H μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς, στα νησιά τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.