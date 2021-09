Life

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Νέος έρωτας μετά τον χωρισμό της

Νέο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή της ηθοποιού Αλεξάνδρας Παλαιολόγου.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, έχει πάρει χωριστούς δρόμους εδώ και κάποιον καιρό με τον επί δύο χρόνια σύντροφό της, Σωτήρη Χατζάκη. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις και η όμορφη ηθοποιός φαίνεται πως έχει πλέον ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού ΟΚ! και της Φανής Πλατσατούρα, η ηθοποιός τους τελευταίους δύο μήνες βρίσκεται σε σχέση με γοητευτικό άντρα, ενώ η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών γνωστών.



Ο σύντροφός της....

