Super Cup: Ο Παναθηναϊκός στον τελικό

Με οδηγό τον Ουάιτ ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Super Cup.

Στον τελικό του Super Cup, που διεξάγεται στην Πάτρα, προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του με Λαυρίου με 74-61.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 46-29, 53-46, 74-61

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν νωχελικά τον αγώνα και το Λαύριο είχε τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα οκτώ λεπτά του αγώνα. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός βελτίωσε αισθητά την άμυνά του και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με διαφορά 17 πόντων (46-29).

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με 20 πόντους (51-31) στο 23' αλλά στη συνέχεια χαλάρωσε και επέτρεψε στο Λαύριο να μειώσει σε 53-50 με επιμέρους σκορ 19-2.

Τελικά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στη νίκη χάρη στην πολύ καλή απόδοση των Κέντρικ Πέρι και Οκάρο Γουάιτ και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Προμηθέα και την ΑΕΚ που διεξάγεται αργότερα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (Πρίφτης): Πέρι 12 (3), Παπαπέτρου 7 (1), Γουάιτ 23 (1), Φλόιντ 7, Σαντ Ρος 7, Μέικον 8, Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης, Κασελάκης 2, Νέντοβιτς 3 (1), Μαντζούκας 3.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Λιούις 6, Κάρτερ 2, Μουράτος 5, Κακλαμανάκης 6, Γκόινς 14 (4), Νικολαΐδης 5 (1), Σμιθ 17 (3), Αμίνου 6, Γερομιχαλός.