Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου (εικόνες)

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου με έναν τραυματία. Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος...

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν.

Το ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε στο διαχωριστικό κράσπεδο, με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: korinthostv.gr

