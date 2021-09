Κοινωνία

Γλυκά Νερά: οι νέες εικόνες από τη βίλα και το κίνητρο της δολοφονίας

Νέες εικόνες από τη βίλα στα Γλυκά Νέρα όπου δολοφονήθηκε η Καρολάιν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Το πιθανό κίνητρο του δράστη.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που πρώτοι μπήκαν στη μεζονέτα, του 33χρονου πιλότου και της Καρολίν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου, βγήκαν στη δημοσιότητα.

Η σοφίτα ήταν αναστατωμένη αφού ο καθ’ ομολογίαν δράστης είχε σκηνοθετήσει εισβολή ληστών στο σπίτι, με κατάληξη τη δολοφονία της 20χρονης.

Πάνω στο κρεβάτι διακρίνεται το κινητό του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου - το οποίο «μίλησε» βοηθώντας να αποκαλυφθεί το σχέδιό του.

Υπάρχουν κομμάτια από τη μονωτική ταινία, ξηλωμένα συρτάρια ....η κούνια και η στράτα της κόρης τους.

«Οι φωτογραφίες είναι μεταγενέστερες της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ.», υποστηρίζει ο συνήγορος του 33χρονου πιλότου, δηλώνοντας στον ΑΝΤ1 ότι, διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις. «Εμείς εμμένουμε στην αρχική μας θέση περί μη ύπαρξης κινήτρου σε ό,τι έγινε», συμπληρώνει.

Άλλο οπτικό υλικό δείχνει το τι κατάσταση επικρατούσε σε άλλα δωμάτια του σπιτιού, όπως στο υπόγειο όπου διακρίνεται η μηχανή του 33χρονου, στη μπαγκαζιέρα της οποίας είχε κρύψει τα κοσμήματα της συζύγου του ....πριν τα ξεφορτωθεί.

Οι αστυνομικοί έχουν απευθυνθεί και στην κατασκευάστρια εταιρεία του συστήματος ασφαλείας που υπήρχε στο σπίτι. Έχουν αποστείλει μάλιστα σχετικό αίτημα στην Κίνα, και αυτό γιατί εκεί εδρεύει η εταιρία της οποία είναι η κάρτα μνήμης του συστήματος και περιμένουν απάντηση εφόσον είναι δυνατό για το εάν αυτή αφαιρέθηκε πριν από τα όσα έγινα στο σπίτι το μοιραίο πρωινό.

Αν όντως προκύψει κάτι τέτοιο, τότε θα ενισχυθεί το σενάριο που θέλει τον καθ` ομολογίαν δράστη να είχε προσχεδιάσει τη πράξη του...

