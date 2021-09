Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλλιτέχνες, αλλά και άνθρωποι από όλους τους χώρους αναμένουν την πρεμιέρα της 3ης σεζόν της δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Συγκίνησαν με τη σαρωτική πλοκή τους, συζητήθηκαν για τις καταιγιστικές εξελίξεις στη ζωή των πρωταγωνιστών, απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές για τις καθηλωτικές ερμηνείες.

Οι "Άγριες Μέλισσες", η νούμερο ένα σειρά που έχει αγαπηθεί τα τελευταία δυο χρόνια απ' όλη την Ελλάδα, επιστρέφει για 3η σεζόν στις οθόνες μας από αυτή τη Δευτέρα στις 10 για να γράψει τη συνέχεια της ιστορίας της στον ΑΝΤ1.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Φαίη Σκορδά και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έστειλαν τα μηνύματά τους μέσω του δελτίου του ΑΝΤ1.

Οι τρεις αδελφές αποζητούν την ευτυχία που τους στέρησε η μοίρα. Η πλοκή του έργου αλλάζει καθώς οι «Μέλισσες» μπαίνουν σε μια σκοτεινή περίοδο της ιστορίας. Τα νέα επεισόδια υπόσχονται εκπλήξεις και εικόνες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών

Η υψηλή κινηματογραφική αισθητική, τα πλούσια σκηνικά και η πρωτοποριακή σκηνοθεσία, δίνουν ξεχωριστή θέση στις «Άγριες Μέλισσες» στο πάνθεον των τηλεοπτικών παραγωγών.

Οι «Άγριες Μέλισσες» δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές αυτή τη Δευτέρα και θα προβάλλονται καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 10 το βράδυ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναστασιάδης - Ελπιδοφόρος: Το θέμα έληξε

Ανδρέας Χριστοφέρος: Το θύμα επίθεσης με οξύ και το μήνυμα στην Ιωάννα

Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου (εικόνες)