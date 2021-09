Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή με τη χρήση καθαρής ενέργειας

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στον Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για την Ενέργεια, στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Την αναγκαιότητα της ανάληψης κοινής δράσης με στόχο την καθαρή ενέργεια επεσήμανε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμα του στον Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για την Ενέργεια, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κεφαλαιώδεις δράσεις, που έχει αναλάβει η χώρα μας επικαλούμενος το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2025, το στόχο να καταστεί η Ελλάδα κλιματικά ουδέτερη κυρίως μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ έως το 2050, καθώς και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

«Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι,

Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στον Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για την Ενέργεια, που έχει στόχο την προώθηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7, για την γρήγορη εξασφάλιση αξιόπιστης, βιώσιμης και σύγχρονης μορφής ενέργειας, σε προσιτή τιμή, για όλους έως το 2030.

Αυτός είναι ένας βασικός στόχος της κυβέρνησής μου.

Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής διασφαλίζοντας τη χρήση καθαρής ενέργειας από όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Η στρατηγική της Ελλάδας ενάντια στην κλιματική αλλαγή έχει τα εξής βασικά σημεία:

Πρώτον, όσον αφορά την απομάκρυνση από τον άνθρακα και την ταχεία απολιγνιτοποίηση, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη μέχρι το 2028. Θα διαθέσουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να στηρίξουμε τη διαδικασία μετάβασης στις λιγνιτοπαραγωγές περιοχές.

Μάλιστα, βασικός μας στόχος πλέον είναι το σταδιακό κλείσιμο όλων των λιγνιτικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων έως το 2025, δηλαδή τρία χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Δεύτερον, στο θέμα της αναθεώρησης και του σχεδιασμού του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας, ο μακροπρόθεσμος προφανής στόχος είναι να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι μέχρι το 2050. Τα κύρια εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι, αναμφίβολα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Προκειμένου να αναδιαμορφώσουμε θετικά το ενεργειακό μας μείγμα, εστιάζουμε σε μεγάλο βαθμό στην περαιτέρω αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχεδιάζουμε να διπλασιάσουμε την εγκατεστημένη ισχύ αιολικών και ηλιακών μονάδων με φωτοβολταϊκά έως το 2030. Αναπτύσσουμε ταυτόχρονα έναν συνεκτικό οδικό χάρτη με στόχο την εισαγωγή μιας οικονομίας υδρογόνου στην Ελλάδα. Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μέσω της ανακαίνισής τους.

Τρίτον, στο ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, δεν προχωρούμε μόνον σε σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά με το πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» παρέχουμε σημαντικές επιδοτήσεις, της τάξεως του 20 έως 40%, για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Τέλος, έχουμε διαφορετικές πολιτικές για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, βάσει του μεγέθους και των μοναδικών χαρακτηριστικών του κάθε νησιού.

Για τα μεγαλύτερα νησιά εφαρμόζουμε ένα μεσοπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα για νέες γραμμές ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουν στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προάγουμε την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Για μικρότερα, μη διασυνδεδεμένα νησιά, εφαρμόζουμε ειδικά στοχευμένες λύσεις για να μειώσουμε το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον, ή ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο να αναπτύξουμε ενεργειακά συστήματα 100% απαλλαγμένα από τον άνθρακα.

Η Μεσόγειος είναι από τις πιο ευάλωτες περιοχές στις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, γεγονός που με τη σειρά του εντείνει άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που βίωσε η Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο αποτελούν απόδειξη αυτής της πικρής αλήθειας.

Κατά τη συνάντησή μας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής EUMED, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, επιταχύναμε τις προσπάθειές μας για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των δασών της Μεσογείου, αλλά και τη μετάβαση σε μία οικονομία περιορισμένης χρήσης άνθρακα, που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά πόρους και θα είναι κυκλική.

Η καθαρή ενέργεια για όλους δεν μπορεί να επιτευχθεί από κανέναν εάν δρούμε κατά μόνας. Είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε όλοι από κοινού σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Σας ευχαριστώ».

