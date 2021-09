Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασίλης Λεβέντης: Στην Εντατική ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Λεβέντης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κορονοϊό. Διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ.

Δύσκολες στιγμές για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων και πρώην βουλευτής Βασίλης Λεβέντη ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του "Ευαγγελισμού" με κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Να σημειωθεί ότι ο 70χρονος πολιτικός δεν έχει εμβολιαστεί.

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στην Μεσσήνη, ενώ ασχολήθηκε με την πολιτική από το 1984 . Εκλέχτηκε βουλευτής τον Σεπτέμβρη του 2015, ενώ στις τελευταίες εκλογές η Ένωση Κεντρώων δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελπιδοφόρος στον ΑΝΤ1: Είμαι πλήρως ευθυγραμμισμένος με την εθνική γραμμή

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: το μήνυμα των γονιών της Ντόρας και η “προφητεία” της

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ιράν: 15χρονος ήρωας έσωσε γυναίκες πριν ξεψυχήσει