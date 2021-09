Life

Πετρούνιας - Μιλλούση παντρεύτηκαν στη Γλυφάδα (εικόνες)

Παντρεύτηκαν με θρησκευκό γάμο Λευτέρης Πετρούνιας και Βασιλική Μιλλούση.

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα του Σαββάτου ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση.

Το ζευγάρι, λίγους μήνες μετά τη βάφτιση των κοριτσιών του, αποφάσισε να ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Το μυστήριο έγινε στην περιοχή της Γλυφάδας και ο φωτογραφικός φακός του FTHIS.GR ήταν εκεί και απαθανάτισε τον Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλλούση στη σημαντική για αυτούς ημέρα.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν η Χριστίνα Μπόμπα με τον Σάκη Τανιμανίδη, η Κλέλια Πανταζή και η Μαίρη Μηλιαρέση, οι οποίοι μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα από το γάμο του Ολυμπιονίκη των κρίκων και της Πρωταθλήτρια της Ενόργανης.

Δείτε φωτογραφίες από το γάμο της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια στο FTHIS.GR

