Laver Cup: Ο Τσιτσιπάς νικητής στην αναμέτρηση με τον Κύργιο

Προβάδισμα στην ευρωπαϊκή ομάδα μετά τη νίκη του Έλληνα αθλητή.

O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν κυρίαρχος στην αναμέτρηση με τον Νικ Κύργιο για το Laver Cup στη Βοστώνη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του ομογενούς Αυστραλού, δίνοντας προβάδισμα 5-1 στην Team Europe στη «μάχη» της με την Team World.

Με την αποψινή επιτυχία απέναντι στον Ελληνοαυστραλό, ο Τσιτσιπάς έδωσε τέλος στην κυριαρχία του Κύργιου, ο οποίος μετρούσε δύο νίκες σε ισάριθμες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Επόμενη υποχρέωση για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι η μάχη του διπλού, όπου με συμπαίκτη τον Ρώσο, Αντρέι Ρούμπλεφ, θα αντιμετωπίσουν τους Νικ Κύργιο και Τζον Ισνερ (Κυριακή ξημερώματα 03:30).

