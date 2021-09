Κοινωνία

Νίκαια: Νεκρός 15χρονος που παρασύρθηκε στην Πέτρου Ράλλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό τροχαίο με θύμα ένα παιδί που επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο.

(φωτογραφία αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα νεαρό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πέτρου Ράλλη.

Το τροχαίο συνέβη στη Νίκαια, στη συμβολή των οδών Θηβών και Πέτρου Ράλλη, όταν το παιδί προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο.

Διερχόμενο όχημα που, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλείται ο Alpha, έτρεχε με πάνω από 100χλμ και δεν ανέκοψε ταχύτητα, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το παιδί.

Το ανακριτικό της τροχαίας έχει ήδη στη διάθεσή του βίντεο από το σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούνιας - Μιλλούση παντρεύτηκαν στη Γλυφάδα (εικόνες)

Κορονοϊός: 1853 νέα κρούσματα το Σάββατο

Thessaloniki Pride: πλήθος κόσμου στην πορεία Υπερηφάνειας (εικόνες)