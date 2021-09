Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Το σημείωμα του δολοφόνου

Τι αναφέρει ο δράστης του φονικού, που στην συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του. Συγκλονίζουν οι γονείς της Ντόρας. Τι δηλώνει ο πατέρας του δράστη

Το σημείωμα, που βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα του δολοφόνου της εκπαιδευτικού στην Ρόδο, που φέρεται να έχει γραφαί αμέσως πριν ο πρώην σύντροφος της βάλει τέλος στην ζωή του, έγραφε: «Δεν έχει νόημα η ΖΩΗ ΜΟΥ, χωρίς την μικρή μου».

Στο σημείωμα, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, οι λέξεις «ΖΩΗ ΜΟΥ» είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία, αλλά εκτιμάται ότι αποφάσισε τελευταία στιγμή να αυτοκτονήσει.

Το μήνυμα των γονιών της Ντόρας

Οι γονείς της Ντόρας, το απόγευμα του Σαββάτου, θέλησαν να πουν δυο λόγια και ένα μεγάλο "ευχαριστώ", σε όλους εκείνους τους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, αλλά και απλούς ανθρώπους που τους συμπαραστέκονται σε αυτήν την δύσκολη στιγμή της ζωής τους.

Ο πατέρας της, ο κ. Τριανταφυλλής αρκέστηκε σε ένα «ευχαριστώ», για την αγάπη και την συμπαράσταση που εισέπραξε.

Η μητέρα της εκπαιδευτικού όμως. θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα,. Γονατιστή, στο σημείο που η κόρη της δέχθηκε τις δυο σφαίρες η μητέρα της Ντόρας αφήνει λίγα λουλούδια και ξεσπά. Ο «Άγγελος» της, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «από εκεί που βρίσκεται θα διδάσκει τα παιδιά ακόμα και τώρα καθώς ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο. Ένας άνθρωπος που δεν σταματούσε ποτέ, μια γυναίκα που πάντα ήθελε να προσφέρει».

Μαζί με την αδελφή της ψελλίζουν μετά δυσκολίας λίγα λόγια για τον δικό τους άγγελο.

«Ένα κορίτσι με όνειρα έτοιμο να ρουφήξει την ζωή. Ένα άγιο παιδί με ανήσυχο πνεύμα», όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι που την μεγάλωσαν.

Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε και ο αδελφός της Ντόρας. Με δάκρυα στα μάτια άφησε ένα κερί, ένα λουλούδι, κοίταξε τον καταγάλανο ουρανό και μονολόγησε.

Νόμιμο το όπλο του εγκλήματος

Με τρεμάμενη φωνή η ξαδέλφη της Ντόρας περιγράφει πως ο 40χρονος δράστης και αυτόχειρας παρακολουθούσε τις κινήσεις της νεαρής εκπαιδευτικού

«Είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και ήταν συνεχώς απέξω, δήλωσε η ξαδέλφη της 32χρονης, η οποία μάλιστα, ανησυχούσε για τις κινήσεις του δράστη και λίγες ημέρες πριν την δολοφονία της είχε πει στην ξαδέλφη της πως φοβόταν.

«Θα μας παίξουν στα κανάλια», είπε στην ξαδέλφη της Μαρία, η Ντόρα.

Το όπλο με το οποίο αφαίρεσε δυο ζωές ο δράστης το κατείχε νόμιμα παρά το γεγονός πως υπάρχει καταγγελία από την πρώην σύζυγο του που έχει φτάσει και στην δικαιοσύνη πως την έχει απειλήσει με χρήση όπλου. Υπάρχει ήδη καταγγελία στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Ο πατέρας του δράστη ζήτησε να σεβαστούν όλοι την μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και επισήμανε πως δεν είναι ώρα για λόγια.

«Ο πόνος μου είναι μεγάλος. Θρηνώ για την απώλεια του παιδιού μου. Εγώ έχασα το αγόρι μου, και η άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της. Δεν είναι ώρα για λόγια. Αργότερα θα βγάλουμε μια ανακοίνωση που θα λέμε κάποια πράγματα. Αφήστε μας να θρηνήσουμε», δήλωσε ο πατέρας του δράστη μέσω του ΑΝΤ1.