Ανεμβολίαστοι - Λεβέντης: κρίσιμες ώρες στην ΜΕΘ

Πώς έφτασε στην Εντατική με κορονοϊό ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων. Γιατί ήταν ανεμβολίαστος.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ιατρούς, η κατάστασή του είναι κρίσιμη και οι γιατροί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να σταθεροποιηθεί.

Ο κ. Λεβέντης είχε διαγνωστεί προ δεκαημέρου με κορονοϊό και είχε μεταβεί στον νοσοκομείο, όπου του δόθηκαν οδηγίες για κατ' οίκον νοσηλεία και τέθηκε σε καραντίνα.

Η υγεία του όμως επιδεινώθηκε και την Κυριακή μετέβη εκ νέου στο νοσοκομείο. Μέσα σε δύο ώρες από την άφιξη του εκεί, οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνωθεί.

Ο κ. Λεβέντης έχει βαριά πνευμονία και σύμφωνα με την αξονική τομογραφία, έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες, λόγω των επιπλοκών.

Ανεμβολίαστος και αντιεμβολιαστής

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων είναι ανεμβολίαστος, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποκείμενο νόσημα. Πηγές του κόμματός του αναφέρουν ότι ουδέποτε είχε κρύψει ότι είναι κατά των εμβολιασμών.

Το Γραφείο Τύπου της Ένωσης Κεντρώων, σε ανακοίνωσή του αναφέρει «Σας ενημερώνουμε πως ο πρόεδρος της ‘Ενωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, μεταφέρθηκε νωρίτερα το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω επιπλοκών νόσησης από τον κορονοϊό SARs-COV2. Ας στείλουμε όλοι, θετική ενέργεια στο Βασίλη Λεβέντη και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση».

