BOAK: Οδήγησε ανάποδα σε όλον τον κόμβο Ταυρωνίτη! (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άλλοι οδηγοί. Γιατί "υποχρεώθηκε" να κάνει μεγάλη διαδρομή οδηγώντας "αντίθετα" ο οδηγός.

Αν και κατά καιρούς έχουν δημοσιοποιηθεί ανάλογα περιστατικά, κάθε φορά δεν παύει να εκπλήσσει η επιπολαιότητα κάποιων οδηγών που οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα σε αυτοκινητόδρομους.

Όπως η περίπτωση του οδηγού στον ΒΟΑΚ, ο οποίος φαίνεται πως μόλις έφτασε στον κόμβο Ταυρωνίτη στο σημείο όπου υπάρχει το τσιμεντένιο διάζωμα στην μέση του δρόμο, από άγνωστο λόγο μπερδεύτηκε και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας!.

Και καθώς δεν μπορούσε να επανέλθει λόγω του διαζώματος, οδήγησε για μεγάλη απόσταση ανάποδα μέχρι την γέφυρα όπου τελειώνει το τσιμεντένιο διάζωμα!.

Πηγή: fhashnews.gr

