Οικονομία

Αναδρομικά: λιγότερα και για λιγότερους τα ποσά

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αναδρομικών και γιατί ειναι περιορισμένος ο αριθμός των τελικών δικαιούχων και των ποσών που θα λάβουν.

Εβδομάδα πληρωμών των αναδρομικών πρόκειται να είναι η προσεχής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, ο ΕΦΚΑ πρόκειται να προχωρήσει σε εμβόλιμη πληρωμή για πάνω από 130.000 συνταξιούχους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο τελικός αριθμός των δικαιούχων όσο και τα ποσά που θα λάβουν είναι κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις προσδοκίες και τα όσα είχαν γραφτεί κατά καιρούς.

Και αυτό γιατί, με βάση τον νόμο 4670/2020, για να πληρωθεί ένας συνταξιούχος αναδρομικά και αυξήσεις, θα πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις:

να έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. να έχει συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016 (οι μετά του Μαΐου 2016 έχουν ήδη λάβει αναδρομικά, πλην λίγων εξαιρέσεων, που θα πληρωθούν τέλος Οκτωβρίου). να διατηρούν μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.

Τις παραπάνω τρεις προϋποθέσεις φαίνεται να τις καλύπτουν σωρευτικά μόλις 130.000 συνταξιούχοι από το 1,8 περίπου εκατομμύρια που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016. Αυτοί είναι που πρόκειται να πληρωθούν αναδρομικά στις 29 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχει ωστόσο και ένα πλήθος 215.000 παλαιών συνταξιούχων όπου ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους δεν έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για σύνθετες περιπτώσεις, με λάθη ή ελλιπή στοιχεία στο σύστημα. Από αυτούς υπολογίζεται πως μόνο οι 40.000-50.000 τελικά θα πληρωθούν αναδρομικά, καθώς θα πληρούν και τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις.

Πού οφείλεται το χαμηλό ύψος των αναδρομικών;

Πέρα από τον περιορισμένο αριθμό των τελικών δικαιούχων, τα αναδρομικά που θα λάβουν θα είναι επίσης χαμηλά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αναδρομικά, που θα λάβουν, υπολογίζονται κατά μέσο σε 200-250 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στις συντάξεις τους δεν θα ξεπεράσουν το 2-3%. Θα είναι κατά πολύ λιγότερα ακόμη και των αναδρομικών που έλαβαν οι νέοι συνταξιούχοι τον περασμένο Ιούνιο, όπου ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 1.000 ευρώ για τους συνταξιούχους του δημοσίου και 860 ευρώ του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος τόσο του περιορισμένου αριθμού των δικαιούχων όσο και των χαμηλών ποσών των αναδρομικών και των αυξήσεων είναι η προσωπική διαφορά που εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι διατηρούν. Η προσωπική διαφορά είναι ουσιαστικά η έμμεση λογιστική μείωση που έγινε στο ανταποδοτικό κομμάτι των περισσότερων συντάξεων, όταν αυτές επανυπολογίστηκαν με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου και η οποία «ροκανίζει» τα αναδρομικά και τις αυξήσεις. Τις υψηλότερες έμμεσες (λογιστικές) μειώσεις τις υπέστησαν οι άνω των 30 ετών ασφάλισης, μειώσεις που ξεπερνούσαν το 20% και πολλές φορές και το 30%.

Αναλυτικά, υπολογίζεται πως περίπου 740.000 είναι οι συνταξιούχοι με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης που διατηρούν προσωπική διαφορά. Οι 130.000 από αυτούς διατηρούσαν μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά και γι' αυτό πρόκειται να πληρωθούν στις 29 Σεπτεμβρίου. Τα περιορισμένα ποσά, που θα λάβουν, είναι ακριβώς, επειδή έπρεπε να καλυφθεί πρώτα η προσωπική διαφορά και ό,τι απέμεινε να τους πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Από την άλλη, από το πλήθος των 750.000, οι περίπου 520.000 διατηρούσαν μεγάλη προσωπική διαφορά και γι' αυτό δεν έλαβαν αναδρομικά. Παρόλα αυτά, και αυτή η κατηγορία βγαίνει μεσοπρόθεσμα ωφελημένη από τον επανυπολογισμό, καθώς με αυτόν καλύφθηκε μεγάλο μέρος της προσωπικής τους διαφοράς και μελλοντικά θα δουν πιο σύντομα αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Τέλος, οι υπόλοιποι 90.000, που υπολείπονται, εντάσσονται στο πλήθος εκείνων των 215.000 συνταξιούχων, που προαναφέρθηκε, όπου ο επανυπολογισμός τους δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και που πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Υπολογίζεται πως μόλις 20.000-30.000 από αυτούς θα πληρωθούν στο τέλος αναδρομικά και αυξήσεις.

