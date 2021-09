Κόσμος

Τουρκία: τα κρούσματα κορονοϊού “έσπασαν” νέο φράγμα

Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το προηγούμενο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 26.145 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 κατόπιν 342.145 τεστ, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν το ορόσημο των 7 εκατομμυρίων, να φθάνουν τα 7.013.639.

Οι θάνατοι 193 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων στους 62.938 νεκρούς μέχρι χθες από την 11η Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κορονοϊού στην τουρκική επικράτεια.

Αφότου άρχισε στην Τουρκία εκστρατεία ανοσοποίησης τη 14η Ιανουαρίου, έχουν λάβει πρώτη δόση εμβολίου 53,39 εκατομμύρια πολίτες, δεύτερη πάνω από 43,43 εκατ., ενώ συνολικά έχουν χορηγηθεί πάνω από 107,64 εκατ. δόσεις, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, ενισχυτικών, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου.

