Σεισμός στην Νίσυρο: απανωτές δονήσεις την Κυριακή

Την πρώτη δόνηση, ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σιεσμός, με λίγο μικρότερο μέγεθος.

Απανωτοί σεισμοί καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής στην Νίσυρο.

Ο πρώτος σεισμός, ήταν έντασης 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Καταγράφκε στις 07:40 της Κυριακής και το επίκεντρο του εντοπίστηκε σε απόσταση 11 χιλιομέτρων νότια-νοτιανατολικά από το κέντρο του νησιού.

Το εσιτακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 12,2 χιλιόμετρα.

Σχεδόν μισή ώρα αργότερα, στις 08:09 σημειώθηκε δεύτερος σεισμός στη Νίσυρο, με ένταση 3,5 Ρίχτερ.

Αυτήν την φορά, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο ήταν στην ίδια περιοχή με του πρώτου σεισμού, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του κέντρου της Νισύρου.

