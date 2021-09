Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: τα παιδικά πάρτι πρέπει να “κοπούν”

"Καμπανάκι" για τα πάρτι και την υπέρματάδοση του ιού. Ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα πρωτόκολλα στα σχολεία.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρας, το ενδεχόμενο αλλαγής στα πρωτόκολλα με τα μέτρα προστασίας στα σχολεία, αλλά και τα παιδικά πάρτι που βοηθούν στην διασπορά του ιού μεταξύ των παιδιών, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα και Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την κ.Παγώνη αναφορικά με το ενδεχόμενο για αλλαγές στα πρωτόκολλα με τα μέτρα προστασίας και ειδικά στα σχολεία, τόνισε ότι πρώτα η Επιτροπή θα δει τα δεδομένα 20 ημέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, όπου θα φανεί η μεταδοτικότητα, σημειώνοντας ότι αν χρειαστεί θα γίνουν αλλαγές στα πρωτόκολλα.

«Οι μελέτες μέχρι τώρα δείχνουν ότι η μετάλλαξη Δέλτα δεν συγκρίνεται με καμία, είναι πολύ μεταδοτική και ειδικά στα παιδιά», υπογράμμισε η κ. Παγώνη.

Αναφερόμενη στην συζήτηση για τα παιδικά πάρτι, σημείωσε ότι αρχικά την ευθύνη την έχει ο γονιός για το παιδί του, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να γίνει σύσταση ώστε να σταματήσουν τα παιδικά πάρτι.

Παράλληλα, τόνισε ότι ειδικά στους παιδικούς σταθμούς, όπου τα παιδιά δεν φορούν μάσκες πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα.

Για την τρίτη δόση η κ. Παγώνη είπε ότι βοήθησε πάρα πολύ ανθρώπους υψηλού κινδύνου. «Θα δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι επιτροπές θα κρίνουν ποιες ομάδες πληθυσμού θα κάνουν την τρίτη δόση», είπε.

Αναφερόμενη στα ποσοστά εμβολιασμό των φοιτητών είπε ότι έχει εμβολιαστεί το 80%, ωστόσο σημείωσε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι οι φοιτητές στις θεολογικές σχολές είναι εμβολιασμένοι σε χαμηλό ποσοστό.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, είπε ότι έκλεισε η ΜΕΘ του νοσοκομείου, καθώς όπως ανέφερε υπήρχαν δυο κλίνες μέχρι χθες οι οποίες γέμισαν και αυτές. «Δεν περιμέναμε αυτή την εποχή να είχαμε τέτοια πίεση στο σύστημα υγείας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ιός είναι υπερμεταδοτικός ιός και τόνισε ότι πρέπει να μπουν αυστηρά πρωτόκολλα. «Δεν μπορεί να γίνονται πάρτι και πανηγύρια», υπογράμμισε ο κ. Καπραβέλος.

