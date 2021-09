Πολιτική

Ποινικός Κώδικας - Τσιάρας: δεν υπάρχει “γυναικοκτονία” στις νέες διατάξεις

Αυστηρότερη η ποινή για τους δολοφόνους. Τι είπε για τις νέες ποινές για επιθέσεις σε δημοσίους υπαλλήλους και όσους προκαλούν βλάβες όπως αυτές στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.

«Διατάξεις για ειδεχθή αδικήματα, όπως η δολοφονία στην Ρόδο, υπάρχουν στον Ποινικό Κώδικα, αλλά το θέμα είναι πως εφαρμόζονται», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στον ΑΝΤ1, αναφερόμενος στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, που όπως σημείωσε «έχουν στόχο να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που δεν ήταν σε αυτήν την λογική».

«Γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αστοχίες στον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να αναβαθμίσουμε σε κακουργήματα μείζονα εγκλήματα, να εκσυγχρονίσουμε και να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, ώστε να λειτουργούν και αποτρεπτικά, καθώς και να εκσυγχρονίσουμε το δίκαιο σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Σε ότι αφορά την επιστροφή στον Ποινικό Κώδικα του αδικήματος της παράνομης αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «είχε δημιουργηθεί μεγάλος προβληματισμός, όταν μάλλον αναιτιολόγητα από την κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η πρόβλεψη ποινής για αδίκημα περί παράνομης αλιείας, με επίκληση ότι είναι αντίθετο και σε κάποιες συμβάσεις. Εμείς είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο νομικό κώλυμα και επαναφέρουμε ως ποινικό αδίκημα την παράνομη αλιείας στα δικά μας χωρικά ύδατα από ψαράδες άλλων χωρών», όπως της Τουρκίας.

«Έπρεπε να επέμβουμε με τρόπο ώστε η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη να τιμωρείται με βαρύτερη ποινή και πλέον τιμωρείται με κάθειρξη έως 15 ετών», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για το προωθούμενο νέο πλαίσιο ποινών, τονίζοντας ότι συνιστά επιβαρυντική περίσταση όταν αφορά δημόσιους λειτουργούς που δέχονται επιθέσεις ενώ επιτελούν το καθήκον τους, όπως οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί και οι αστυνομικοί.

Ερωτηθείς για αδικήματα όπως η επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, ο Υπ. δικαιοσύνης είπε στον ΑΝΤ1, «Έχουμε προβλέψει και την αναπηρία και την βαριά βλάβη σε τέτοιες πράξεις και η ποινή θα αυξηθεί για τους δράστες τέτοιων επιθέσεων».

«Στόχος είναι πως θα εκπέμψουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι η Δικαιοσύνη είναι εδώ και εκσυγχρονισμένη και με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», είπε ο κ. Τσιάρας, αναφέροντας ότι σύντομα θα φανεί και αν υπάρξει πολιτική συναίνεση.

Απαντώντας για τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βία, είπε ότι «προβλέπονται ποινές πάρα πολύ αυστηρές για τέτοια αδικήματα, όπως αναφέρονται και στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα», επισημαίνοντας ακόμη «δεν έχω καμία ένδειξη ότι η Αστυνομία δεν κάνει καλά την δουλειά της και ότι δεν αντιμετωπίζει σε άμεσο χρόνο τα περιστατικά. Είναι σαφές ότι όλοι στεκόμαστε απολύτως απέναντι».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει ξεχωριστή αναφορά στον νέο Ποινικό Κώδικα με τον όρο «γυναικοκτονία» και διαφορετικό πλαίσιο, ο κ. Τσιάρας ήταν σαφής, διευκρινίζοντας ότι «πλέον, η ανθρωποκτονία τιμωρείται με το μέγιστο της ποινής, ισόβια και μόνο ισόβια. Όταν υπάρχει η ανθρωποκτονία, η προβλεπόμενη τιμωρία για την οποία είναι η μέγιστη, τα ισόβια, δεν τίθεται θέμα να υπάρξει διαφορετική αναφορά στον Ποινικό Κώδικα»

