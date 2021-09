Πολιτική

Παύλος Μπακογιάννης: Ντόρα και Κώστας Μπακογιάννης για την επέτειο δολοφονίας (εικόνες)

Συγκινητικές αναρτήσεις, ανήμερα της εκτέλεσης του πολιτικού από τους δολοφόνους της “17 Νοέμβρη”

Σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια, στις Σεπτεμβρίου του 1989, ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη.

Τόσο η σύζυγός του, Ντόρα Μπακογιάννη, όσο και ο γιος τους Κώστας, δεν γινόταν να τον ξεχάσουν.

«32 χρόνια μετά, οι ιδέες και τα πιστεύω σου είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Η τρομοκρατία και η τυφλή βία δεν θα νικήσουν. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε στο Twitter η Ντόρα Μπακογιάννη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε μία λιτή, αλλά συγκινητική ανάρτηση, με το τραγούδι του Πάνου Μουζουράκη με τίτλο «Κοίτα μπαμπά».

