Βάρκιζα - Σχολικό: “Το παιδί ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα” λέει η γυναίκα που την έσωσε

Σε άσχημη κατάσταση εντόπισε η γυναίκα το 2χρονο κοριτσάκι που είχε ξεχαστεί για ώρες σε σχολικό λεωφορείο, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.



Σε τραγική κατάσταση εντόπισε η Αδαμαντία το δίχρονο κοριτσάκι που είχε ξεχαστεί για ώρες σε σχολικό λεωφορείο, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Το περιστατικό, που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σε παιδικό σταθμό της Βάρκιζας, προκάλεσε σάλο, καθώς το κοριτσάκι ήταν για αρκετές ώρες μέσα στο λεωφορείο.

Η γυναίκα που την εντόπισε ανέφερε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντόπισε τη μικρή Αννούλα.



«Άκουγα κλάματα και έψαχνα να βρω από πού ακριβώς ακουγόταν. Ξαφνικά, ενώ γύριζα γύρω-γύρω από το λεωφορείο, που δεν είχε ορατότητα καθώς υπήρχαν αυτοκόλλητα στο αυτοκίνητο και κουρτίνες τραβηγμένες, βρήκα ένα κοριτσάκι, την Αννούλα, η οποία έκλαιγε και ήταν σε τραγική κατάσταση γιατί είχε πάθει σοκ».

Η γυναίκα συνεχίζει τη διήγησή της. Στην αρχή προσπάθησε να δει αν υπήρχε κάποιος εκπαιδευτικός ή ο οδηγός μέσα. Ωστόσο το παιδί ήταν κλειδωμένο και μόνο του. «Οι πόρτες δεν άνοιγαν, ούτε τα παράθυρα δεν ήταν ανοιχτά. Δεν υπήρχε οξυγόνο μέσα στο λεωφορείο» ανέφερε.

«Σοκαρισμένη κάλεσα με ένα φιλικό μου πρόσωπο το σχολείο και είπαμε να έρθει γρήγορα ο οδηγός να ανοίξει την πόρτα του παιδιού. Όσο περίμενα να έρθει ο οδηγός πήγαινα και χτύπαγα τις πόρτες στα σπίτια, μήπως είναι εκεί κοντά για να δω αν μπορεί να έρθει να ανοίξει το λεωφορείο» εξηγεί.

Το παιδί «ήταν μούσκεμα από τον ιδρώτα»

Το κοριτσάκι, όπως λέει η γυναίκα «ήταν σε τραγική κατάσταση. Ήταν μούσκεμα όλο από τον ιδρώτα. Και τα ρούχα του και τα μαλλάκια του. Λες και το είχες βρέξει με νερό». Στην αρχή, προσπάθησε να την ηρεμήσει και να της δώσει φροντίδα.



Η Αδαμαντία υποστηρίζει ότι ενημέρωσαν την αστυνομία. Ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αρχές, ο οδηγός μίλησε με το σχολείο και της ζήτησε να του δώσει το κοριτσάκι για να το μεταφέρει στον παιδικό σταθμό. «Του είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το παιδί να το πάει στο σχολείο γιατί το παιδί ήταν σε τραγική κατάσταση, είχε πάθει σοκ και χρειαζόταν τη μαμά του», σημειώνει η γυναίκα, που περίμενε μέχρι να έρθει η αστυνομία και η μητέρα του κοριτσιού.



Εκεί βρέθηκαν και δύο εκπαιδευτικοί από το σχολείο, που της είπαν ότι δεν ειδοποίησαν τη μητέρα, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις πρώτα βλέπουν σε τι κατάσταση είναι το παιδί και μετά ενημερώνουν τους γονείς. Ωστόσο η μητέρα ενημερώθηκε από την αστυνομία.



Η κοπέλα παραμένει σε επικοινωνία με την οικογένεια της μικρής και του δικηγόρου της, ενώ, όπως υποστηρίζει, το παιδί είναι ακόμα σε τραγική κατάσταση και δεν μπορεί να μείνει μόνο του.

