Κορονοϊός - Γώγος: Ανησυχία για τον χειμώνα και έκκληση για εμβολιασμό

Για τα κρούσματα κορονοϊού και την πορεία της πανδημίας στην χώρα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Όπως είπε είναι σημαντικό ότι ο δείκτης θετικότητας είναι σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που όπως ανέφερε δείχνει πόσο προστατεύει ο εμβολιασμός από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον κ. Γώγο από την χαλαρότητα του καλοκαιριού περιμέναμε περισσότερα κρούσματα, ωστόσο, ακόμα και αυτά τα ποσοστά εμβολιασμού που έχουμε στην χώρα μείωσαν την μεταδοτικότητα. «Συγκρατείται προς το παρόν η πανδημία», σημείωσε.

Σχετικά με την ανησυχία για υπερμετάδοση του ιού στα παιδιά από τα πάρτι είπε πως αυτή την στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση αυτά να σταματήσουν και τόνισε ότι ήδη υπάρχουν οδηγίες για τέτοιες περιπτώσεις με μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Ανέφερε ακόμα ότι είναι λογικό να υπάρχουν κρούσματα στα παιδιά, αφού τα ποσοστά εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες είναι χαμηλά. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει συνεχής επιτήρηση της επιδημιολογικής κατάστασης και αν χρειαστεί θα παρθούν επιπλέον μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις και σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία και επαγρύπνηση για την επερχόμενη περίοδο που θα είναι κλειστά όλα λόγω της αλλαγής του καιρού. Τέλος έκανε έκκληση να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που είναι άνω των 65 ετών και ανέβει ο αριθμός των εμβολιασμών στα παιδιά.

