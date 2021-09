Κοινωνία

Αντιεμβολιαστές - Παπακώστας: Στο στόχαστρο ιστοσελίδες και υποκινητές

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα να εντοπιστούν οι κάτοχοι ιστοσελίδων και οι διαχειριστές σελίδων που «συντηρούν» το κίνημα των αντιεμβολιαστών.



Έρευνα, μετά από εντολή του Τάκη Θεοδωρικάκου, ξεκίνησε προκειμένου να εντοπιστούν οι κάτοχοι ιστοσελίδων και οι διαχειριστές σελίδων που «συντηρούν» το κίνημα των αντιεμβολιαστών και παρακινούν πολίτες να μην τηρούν τα μέτρα προστασίας για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βασίλης Παπακώστας, η έρευνα γίνεται για να εντοπιστούν οι ιστοσελίδες που δημιουργούν ζητήματα με τις αναρτήσεις τους στην δημόσια υγεία.

Τόνισε ότι η έρευνα είναι μεγάλη και είπε ότι ταυτόχρονα γίνεται και οικονομική έρευνα, και τόνισε ότι θα έχουμε αποτελέσματα.

Ωστόσο, δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Η έρευνα ξεκίνησε και με αφορμή ένα ντοκουμέντο για τους αντιεμβολιαστές και την προσπάθεια «εξαπάτησης» πολιτών με οικονομικό αντάλλαγμα για δήθεν παροχή πλήρους ασυλίας και κάλυψης έναντι του μη εμβολιασμού τους, μη τήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό, με επίκληση ακόμη «κατάργησης» της ισχύος του Συντάγματος, παρουσίασε η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

