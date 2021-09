Πολιτική

Πλεύρης - Εμβολιασμοί παράτυπων μεταναστών: προσωρινός ΑΜΚΑ και αναστολή απέλασης

Οι συστάσεις προς τους γονείς για τα παιδικά πάρτι, η πλήρης στήριξη σε υγειονομικούς για μηνύσεις από αρνητές, οι συνωμοσιολόγοι και ο ρυθμός εμβολίων.

«Στον ενήλικο πληθυσμό προσεγγίζουμε το 71% που έχει εμβολιαστεί, όμως στους άνω των 60 ετών υπάρχουν ακόμη πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανεμβολίαστοι και αυτό μας προβληματίζει πολύ», είπε ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Θάνος Πλεύρης, «στο κομμάτι του γενικού πληθυσμού, που αφορά και τα παιδιά, που έως 11 ετών δεν εμβολιάζονται και στις ηλικίες 12-17 ετών παρατηρείται αύξηση στα ραντεβού, συνολικά είμαστε στο 60%».

Ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι «είμαστε πίσω σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες της Ευρώπης, όμως είμαστε πάνω από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που έχουν ενταχθεί στην ΕΕ», κάνοντας εκ νέου έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν.

Αφού αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και είπε ότι σε κάποιες «θα θέλαμε να είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό, να έχουμε 10 μονάδες παραπάνω», είπε σχετικά με την βόρεια Ελλάδα ότι υπάρχει αυξημένη ανησυχία, καθώς σε πολλές περιοχές ο αριθμός των εμβολιασμένων είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της χώρας».

«Είναι λογικό να υπάρχει φόβος και προβληματισμός σε κάποιον για να εμβολιαστεί, το καταλαβαίνω αυτό σε έναν βαθμό και πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια πειθούς, γ΄ αυτό και έχουμε δώσει περισσότερο χώρο σε γιατρούς, επειδή οι άνθρωποι ακούνε καλύτερα τους γιατρούς τους», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, τονίζοντας όμως ότι «υπάρχει πυρήνας στην Ελλάδα με αναφορές για συνωμοσιολογία, που είναι μεγαλύτερος από άλλες χώρες».

«Δεν εξετάζουμε επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού», είπε ο Υπ. Υγείας, λέγοντας ότι το μέτρο απέδωσε, καθώς «από το 80% έχουμε φτάσει κοντά στο 95% στον εμβολιασμό των υγειονομικών».

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε μέσω του ΑΝΤ1 ότι θα τους χορηγείται «προσωρινός ΑΜΚΑ για την διαδικασία του εμβολιασμού και θα ισχύει άρση εφαρμογή μέτρων απέλασης για την στιγμή της άφιξης τους σε εμβολιαστικό κέντρο, όχι γενικώς άρση των μέτρων απέλασης τους, εφόσον επιλέξουν να εμβολιαστούν».

Για τα παιδικά πάρτι και την εντεινόμενη ανησυχία για διασπορά του κορονοϊού, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «όπως έχει επιτύχει το πρωτόκολλο στα σχολεία, επειδή μας προβληματίζουν τα παιδικά πάρτι στα σπίτια, προτείνουμε και συστήνουμε στους γονείς να τηρούν τα ίδια μέτρα. Θα πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία για τήρηση των ίδιων μέτρων με τα σχολεία και σε όλες τις δραστηριότητες των παιδιών, έξω από αυτά. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και με την Επιτροπή των Ειδικών, για να γίνει σύσταση».

Σε ότι αφορά τους αρνητές κορονοϊού και τις μηνύσεις σε βάρος υγειονομικών οκ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι «το Υπ. Υγείας θα στηρίξει απόλυτα όσους υγειονομικούς έκαναν το καθήκον τους, χορηγώντας αγωγή ή έκαναν διασωλήνωση σε ασθενείς με κορονοϊό. Είναι ντροπή την ώρα που ο γιατρός πάει να σώσει μια ζωή, να έχει ένα συγγενή ή έναν δικηγόρο από πάνω του, να του λέει τι να κάνει. Είναι προσβολή για έναν άνθρωπο που τηρεί τον όρκο που έχει δώσει στον Ιπποκράτη»

Τέλος, για τους οδοντιάτρους και τις επισκέψεις ασθενών, ο Υπ. Υγείας ανέφερε ότι «δίνεται η δυνατότητα, μέσω της ΚΥΑ που εκδίδεται, να ιεραρχήσει η ίδια η Ομοσπονδία τους τις περιπτώσεις στις οποίες θα απαιτείται να έχει κάνει rapid test ο ασθενής».

