Ρεάλ Μαδρίτης: Πρώτη απώλεια στο “Μπερναμπέου”

H Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχε να εκμεταλλευτεί σε δεύτερο σερί ματς την έδρα της.

Τρία 24ωρα μετά το εμφατικό 6-1 επί της Μαγιόρκα, η Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχε να εκμεταλλευτεί σε δεύτερο σερί ματς την έδρα της καθώς παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Βιγιαρεάλ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της La Liga.

Ήταν η δεύτερη απώλεια βαθμών για τους «μερένγκες» στο πρωτάθλημα, πρώτη στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά το εκτός έδρας, 3-3, με την Λεβάντε την 2η αγωνιστική.

Η «βασίλισσα» έχασε αρκετές ευκαιρίες, ζήτησε ένα πέναλτι στο πρώτο μέρος σε ανατροπή Νάτσο Φερνάντες, ωστόσο, σπουδαίες φάσεις είχαν και οι φιλοξενούμενοι, με τον Κουρτουά να επεμβαίνει σωτήρια σε δύο περιπτώσεις και να κρατά ανέπαφη την εστία του.

