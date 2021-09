Πολιτική

“Άλωση της Τριπολιτσάς”: Η Σακελλαροπούλου στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια

Η ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων και στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το μήνυμα που έστειλε.



«Τιμάμε τους προγόνους μας, που με τον ακατάλυτο πόθο τους για ελευθερία πολέμησαν σκληρά για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από την Τρίπολη, όπου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης για τα 200 χρόνια από την «Άλωση της Τριπολιτσάς».

Η κυρία Σακελλαροπούλου, σε δήλωσή της μετά τη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων και στον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, επισήμανε ότι η κατάληψη της Τριπολιτσάς, λίγους μόνο μήνες μετά την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, υπήρξε καθοριστικό γεγονός για την έκβασή του. «Η απόφαση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη να αλώσει το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών αποδείχθηκε κορυφαίας στρατηγικής σημασίας, αφού εδραίωσε την Επανάσταση στην Πελοπόννησο, αναπτερώνοντας το ηθικό των εξεγερμένων Ελλήνων» σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «διακόσια χρόνια μετά, η πατρίδα μας, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου στην καρδιά της ΕΕ, εγγυάται τη σταθερότητα και την ειρηνική συνύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να απεμπολεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε την παρέλαση και ξεναγήθηκε στην έκθεση έργων από τον Γιώργο Γαϊτανάρη και την Ιώ Ντόλκα με τίτλο «Απεικονίσεις & Αναπαραστάσεις του ελληνόφωνου κόσμου-από τον 18ο στον 21ο αιώνα» στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Γεννηματά: Η Τουρκική επιθετικότητα απαιτεί νέα εθνική στρατηγική

Στις εκδηλώσεις για τον επίσημο εορτασμό της 200ής επετείου της Άλωσης της Τριπολιτσάς παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

«Η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει ότι όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι, προσηλωμένοι στους εθνικούς στόχους και με ηγεσία που μας εμπνέει μπορούμε να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Ας αξιοποιήσουμε αυτά τα διδάγματα τώρα που οι προκλήσεις μεγαλώνουν γύρω μας. Η Τουρκική επιθετικότητα απαιτεί νέα εθνική στρατηγική που να ενώνει και όχι αμυντική και παθητική στάση. Γιατί οι Έλληνες μπορούμε. Να το πιστέψουμε για να πετύχουμε την Νέα Αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα», δήλωσε η κ. Γεννηματά.

