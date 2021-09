Life

Μιλλούση - Πετρούνιας: Ο γάμος και οι πρώτες δηλώσεις (εικόνες)

Έπειτα από πολλά χρόνια σχέσης, έναν πολιτικό γάμο και την απόκτηση δύο κοριτσιών, ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, με το μυστήριο να πραγματοποιείται το Σάββατο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το ζευγάρι που δε μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το μυστήριο στους δημοσιογράφους που το περίμεναν υπομονετικά.

«Δε του πάτησα το πόδι, τον φίλησα. Ήταν όλα όπως τα ονειρευόμασταν. Και έχουμε συνέχεια. Τα λόγια αυτά του Ελύτη που έγραψα στον Λευτέρη ήταν πολύ συγκινητικά και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί του να τα διαβάσει και εκείνος» είπε χαρακτηριστικά η Βασιλική Μιλλούση.

Από την άλλη, ο Λευτέρης Πετρούνιας τόνισε: «Η ζωή στο σπίτι με τρεις γυναίκες δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τυχερός άντρας». Απαντώντας στο ενδεχόμενο ακόμη ενός παιδιού, αγοριού αυτή τη φορά, ο Ολυμπιονίκης ανέφερε «είναι πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε δυο μωρά στο σπίτι, πολύ μωρά».

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση ήταν παντρεμένοι ήδη από το 2019 με πολιτικό γάμο. Μαζί έχουν αποκτήσει δυο πανέμορφα κοριτσάκια, τη Σοφία και την Ελένη.

