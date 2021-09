Κόσμος

Ισπανία - Ηφαίστειο: Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο στη Λα Πάλμα

Η λάβα από το ηφαίστειο έχει καταστρέψει έως τώρα πάνω από 400 κτίρια και έχει καλύψει επιφάνεια 2120 στρεμμάτων.

Το αεροδρόμιο της νήσου Λα Πάλμα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων, άνοιξε ξανά σήμερα, 24 ώρες αφότου χρειάστηκε να κλείσει λόγω της τέφρας, που εκλύεται από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων Aena.

Χάρη στην επιχείρηση «καθαρισμού της τέφρας», που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, «το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα είναι εκ νέου λειτουργικό», ανέφερε η Aena στον λογαριασμό της στο Twitter. Οι πτήσεις μπορούν να επαναληφθούν, με «τη συμφωνία» των αρχών ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, συμπληρώνεται.

Η διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αερολιμένων συστήνει, εντούτοις, στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται από την αεροπορική εταιρεία τους σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους, προτού πάνε στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα έκλεισε χθες λόγω της ηφαιστειακής τέφρας που είχε συσσωρευτεί στους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ουρές αναμονής στο λιμάνι Σάντα Κρουθ της Λα Πάλμα, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να φύγουν με φέρι προς τα γειτονικά νησιά, ιδίως την Τενερίφη.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου της Λα Πάλμα συνέπεσε με την εμφάνιση νέων εστιών λάβας και την εντατικοποίησης της ηφαιστειακής δραστηριότητας, που ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε χθες στην εκκένωση άλλης μιας περιοχής της νήσου, με τον αριθμό των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εδώ και μία εβδομάδα να ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 6.200.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, η λάβα έχει καταστρέψει έως τώρα 461 κτίρια και έχει καλύψει επιφάνεια 2120 στρεμμάτων.

