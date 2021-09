Αθλητικά

Σεμέδο: Το πρώτο μήνυμα μετά τις κατηγορίες για βιασμό

Ευχαρίστησε όσους τον έχουν στηρίξει και τόνισε ότι έχει περισσότερο κίνητρο από ποτέ, για να γυρίσει στην δουλειά.

Την αθωότητά του για τις κατηγορίες βιασμού υποστήριξε ο Ρούμπεν Σεμέδο με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. Παράλληλα ευχαρίστησε όσους τον έχουν στηρίξει και τόνισε ότι έχει περισσότερο κίνητρο από ποτέ, για να γυρίσει στην δουλειά και να κάνει αυτό που αγαπά.

Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

«Αυτός είμαι εγώ γεμάτος από σημάδια και ατέλειες, πατέρας, γιος, σύζυγος, φίλος. Ποτέ μου δεν έκρυψα ή απέρριψα τις ευθύνες πόσω μάλλον όταν δεν έχω κάνει κάτι κακό. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το ότι είμαι αθώος γιατί αργά ή γρήγορα η δικαιοσύνη θα ολοκληρωθεί. Ό,τι πέτυχα και τα λάθη που έκανα με διαμόρφωσαν ως άνδρα.

Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω για την στήριξη που έλαβα αυτή την σκοτεινή περίοδο (ακόμη ένα εμπόδιο να περάσω) και για αυτούς που δεν πιστεύουν και δεν πίστεψαν ποτέ είναι ακόμη μία στιγμή να αποδείξω ποιος είναι ο Σεμέδο. Και αν δεν με περίμεναν να σηκωθώ μετά που με έκαναν να πέσω, κάνουν λάθος επειδή έχω περισσότερο κίνητρο από ποτέ να γυρίσω στην δουλειά και να κάνω αυτό που αγαπώ.Σιγά σιγά απαντώ στα μηνύματα και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη ξανά».

