Μητσοτάκης: Ο Παύλος Μπακογιάννης θα είναι για πάντα στην καρδιά μου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη:

«Σαν σήμερα, πριν από 32 χρόνια, άνανδροι δολοφόνοι έκοψαν το νήμα της ζωής του Παύλου Μπακογιάννη. Δεν μπόρεσαν, όμως, να ανακόψουν την ορμή των ιδεών του. Η εθνική ενότητα και η πολιτική ωριμότητα είναι, πια, πλειοψηφική πραγματικότητα: τα δυνατά δέντρα που ρίζωσαν και μεγαλώνουν στη χώρα, πάνω στους σπόρους της σκέψης και της δράσης του Παύλου. Τα λόγια του ηχούν ακόμη μέσα μου. Θα είναι για πάντα στην καρδιά μου και θα τον θυμάμαι με αγάπη».

Συγκινητικές ήταν και οι αναρτήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του γιού του Κώστα, ανήμερα της εκτέλεσης του πολιτικού από τους δολοφόνους της “17 Νοέμβρη” .

Ήταν σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 όταν τρεις ένοπλοι πυροβόλησαν με δύο 45άρια πιστόλια και τραυμάτισαν θανάσιμα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη. Ήταν 7:58 το πρωί και τα μέλη της ανήκαν στην δημοφιλή την δεκαετία εκείνη, 17 Νοέμβρη.

