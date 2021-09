Υγεία - Περιβάλλον

Καρδίτσα: Εικονικοί εμβολιασμοί στα παιδιά της υπαλλήλου του ΚΥ Παλαμά

Αποκαλυπτική είναι η απολογία της υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Παλαμά, η οποία έκανε εικονικούς εμβολιασμούς.

Όλο το σκηνικό των εικονικών εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παλαμά Καρδίτσας τον περασμένο Ιούλιο, ξεδιπλώνεται μέσα από την απολογία της 45χρονης υπαλλήλου, αλλά και στοιχείων της δικογραφίας.

Η υπάλληλος, παραδέχεται ότι αρχικά ήθελε να βοηθήσει τα πέντε αδέρφια της που ήταν αντιεμβολιαστές, να πάρουν το πλαστό πιστοποιητικό για να μη χάσουν τις δουλειές τους και να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα και υποστήριξε ότι έγινε ο συνδετικός κρίκος, για να πάρουν άλλα 28 άτομα την ψεύτικη βεβαίωση, που είναι φίλοι και γνωστοί από τα αδέρφια της.

Μάλιστα, τα παίρνει όλα πάνω της, δεν αναφέρεται σε κανέναν συνεργό λέγοντας χαρακτηριστικά στην απολογία της πως «η πρόθεσή μου ήταν αγαθή, για να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου και όχι για να τους βλάψω, γιατί μπορεί να είμαι διοικητική υπάλληλος σε μια Υγειονομική Υπηρεσία, αλλά επέλεξα αυτό το επάγγελμα για να βρίσκομαι κοντά στους ασθενούντες, που προσέρχονται στο κέντρο υγείας και ζητάνε την βοήθειά μας, διαπνεόμενη από έντονα αισθήματα αλληλεγγύης και φιλαλληλίας για τους συνανθρώπους μας. Τρανή απόδειξη του ισχυρισμού αυτού αποτέλεσε το γεγονός ότι ακόμη και τα δύο μου παιδιά, αν και έκαναν κανονικά την πρώτη δόση του εμβολίου, με επιμονή πάντοτε του συζύγου μου, ο οποίος εμβολιάστηκε κανονικά, εν συνεχεία, χωρίς να γνωρίζει τίποτα από αυτά που έχω κάνει, παραπλάνησα και τον ίδιο για τα παιδιά μας, μη διενεργώντας την δεύτερη δόση και εμφανίζοντας αυτήν ψευδώς ότι την έκαναν».

Η 45χρονη, ξεκινά την απολογία της περιγράφοντας κάποια σοβαρά υγείας που αντιμετώπισε η ίδια, αναφέρεται στην απώλεια της μητέρας της αλλά και την κατάσταση του πατέρα της που είχαν ως αποτέλεσμα να την προβληματίσουν όπως λέει για την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

«Tα κίνητρά μου ήταν καθαρά αλτρουιστικά και φυσικά ανιδιοτελή και γι’ αυτό προέβην σε όλες αυτές τις πράξεις, τις οποίες ομολόγησα εξαρχής, χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Η ψυχολογική μου κατάσταση όλην αυτήν την περίοδο που διανύουμε ήταν και είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα είχα υποστεί πρόσφατα σοβαρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση νεφρού, λόγω διαγνώσεως καρκίνου, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί και κλονισθεί σοβαρά η υγεία μου, ενώ τον μήνα Απρίλιο του έτους 2021 απώλεσα την μητέρα μου, επίσης από καρκίνο, την οποία επισκεπτόμουν τακτικά και την φρόντιζα το τελευταίο διάστημα προτού πεθάνει, αναγκασθείσα γι’ αυτόν τον λόγο να εμβολιαστώ, πέρα από την ιδιότητά μου ως υπάλληλος υγειονομικής υπηρεσίας (Κ.Υ. Παλαμά). Επίσης ένα γεγονός που πραγματικά με προβλημάτισε για την εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν και η πρόσφατη επιδείνωση της υγείας του πατέρα μου, ο οποίος νοσηλεύεται σε δομή στο Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο Αμπελώνα Λάρισας και μάλιστα εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού, πλην όμως η υγεία του αντί να βαίνει προς το καλύτερο, χειροτέρευσε και έχει μείνει κατάκοιτος».

«Μοίραζα πιστοποιητικά στα αδέρφια μου»

Στις 4 Οκτωβρίου που έχει οριστεί το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, θα κληθεί να αποδείξει όλα αυτά που λέει.

Στη συνέχεια της απολογίας της περιγράφει πώς ξεκίνησε να μοιράζει τα πλαστά πιστοποιητικά.

«Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα γεγονότα συνετέλεσαν στο να πειστώ, πέραν της περιρρέουσας ατμόσφαιρας ότι τα εμβόλια πιθανόν να έχουν σοβαρές παρενέργειες, οι οποίες είναι υπολογίσιμες σε σχέση με την προστασία που παρέχουν και θέλοντας να βοηθήσω κάποιους του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος, αρχικά προέβην σε αυτές τις απονεννοημένες ενέργειες, οι οποίες έγιναν καθαρά από αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπης προς τους ανθρώπους του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, αλλά και τους υπόλοιπους που ανέφερα και δεν γνώριζα, επειδή συμμερίστηκα την αγωνία τους μήπως χάσουν τις δουλειές τους, τους συνέδραμα κατά αυτόν το τρόπο για να αποφύγουν τον εμβολιασμό τους, μιας και οι ίδιοι φοβόντουσαν για προσωπικούς τους λόγους παρενέργειες του εμβολίου, σε βαθμό που κινδύνευε η ζωή τους. Τα αδέρφια μου, τα κατονομάζω ξεκάθαρα και συγκεκριμένα: Η αδερφή μου, είναι υπάλληλος διοικητικής υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα εξυπηρέτησα και την φίλη της, η οποία εργάζεται ως τραυματιοφορέας στο ίδιο νοσοκομείο. Τα υπόλοιπα δε αδέρφια μου που αναφέρονται στην κατάσταση και αυτούς τους βοήθησα για καθαρά συναισθηματικούς και προσωπικούς λόγους, μετά τον πρόσφατα θάνατο της μητέρας μας, που όλοι βιώσαμε από κοινού σαν αδέλφια, θέλοντας έτσι να απαλύνω κατά κάποιο τρόπο και τον πόνο που προσφάτως είχαν δοκιμάσει και υποστεί από την απώλεια της προσφιλούς μας μητέρας».

Στις επόμενες γραμμές υποστηρίζει ότι όλη η οικογένεια της ήταν αντιεμβολιαστές, κάτι που την επηρέασε, αν και η ίδια έχει κάνει το εμβόλιο.

«Ο φόβος των συγγενικών μου αυτών προσώπων, οι οποίοι ήταν εξαρχής κατά του εμβολιασμού και παράλληλα ο κίνδυνος απώλειας και της εργασίας τους ακόμη, ήταν οι βασικές αιτίες που με οδήγησαν να προβώ σε αυτές τις έκνομες ενέργειες, οι οποίες φυσικά δεν με τιμάνε σαν πρόσωπο, αλλά θέλω να δηλώσω και πάλι ότι έχω μετανιώσει ειλικρινά γι’ αυτές και δεν ήθελα ποτέ να θέσω σε κίνδυνο κανενός ανθρώπου την ζωή».

Η αποκάλυψη της δράσης της έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπήρχε περίσσευμα στα εμβόλια που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Με απλά λόγια, υπήρχαν αρκετά φιαλίδια Pfizer που περίσσευαν ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι από τις αρχές Ιουλίου υπήρχαν παρατυπίες σε διάφορα έγγραφα, έλλειψη σφραγίδων ενώ παρατηρήθηκε ότι κάποιοι έμπαιναν στο σύστημα και έκαναν καταχωρήσεις εμβολιασμών περίεργες ώρες. Έτσι άρχισαν να ερευνούν για ύπαρξη κυκλώματος που διοχετεύει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

«Το ότι τα κίνητρά μου είναι ανιδιοτελή και είχαν καθαρά αλτρουιστικό έρεισμα για τον συνάνθρωπό μου, όποιος κι αν ήταν αυτός, συνάγεται αβίαστα από το γεγονός του μη εμβολιασμού των δύο παιδιών μου, δεν είχα καμία μα καμία οικονομική απολαβή και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από τον έλεγχο των τραπεζικών μου λογαριασμών, του συζύγου μου αλλά και συγγενικών μου προσώπων, αν τυχόν εισήλθαν παράνομα εμβάσματα από αγνώστους τυχόν αποστολείς σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέρχονταν αυτά, γεγονός το οποίο θα καταθέσω αλλά και θα ζητήσω παράλληλα από τον κύριο Ανακριτή ή τον κύριο Εισαγγελέα που θα εξετάσει την υπόθεση κατά την διάρκεια της ποινικής προδικασίας, για το άνοιγμα των τραπεζικών μου λογαριασμών, των μελών της οικογενείας μου και των συγγενικών μου προσώπων» ανέφερε η υπάλληλος.

Η νομική άποψη

Ο συνήγορος της 45χρονης υπαλλήλου κ. Νικόλαος Αρβανιτάκης επισημαίνει στο ΘΕΜΑ πως «Η εντολέας μου, έχει ομολογήσει για τα στενά συγγενικά της πρόσωπα που διευκόλυνε γιατί είχαν προβλήματα υγείας. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς έχασε τη μητέρα της ενώ ο πατέρας της είναι στα πρόθυρα του θανάτου. Τα κίνητρα της ήταν καθαρά αλτρουιστικά και δεν είχε καμία υλική απολαβή. Ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή, λόγω των συνεχών κρίσεων πανικού που είχαν δημιουργηθεί, ενώ είχε επηρεαστεί από το κλίμα των συνεχών αντιφάσεων από επιστήμονες που προέβλεπαν κινδύνους και παρενέργειες από τα εμβόλια. Πίστευε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι από τις παρενέργειες των εμβολίων, ισοδύναμες με αυτές του κορονοϊού, γιαυτό και έκανε και η ίδια εμβόλιο. Θεώρησε ότι υπήρχε μια έξαρση αντιεμβολιαστικό κίνημα από τις παρενέργειες του Astra Zeneca, ότι τα εμβόλια επειδή ήταν σε πειραματικό στάδιο δεν ήταν ασφαλή και έτσι έκρινε σκόπιμο να βοηθήσει τα συγγενικά της πρόσωπα και στη συνέχεια τα φιλικά πρόσωπα των συγγενικών της προσώπων».

