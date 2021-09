Κόσμος

Βρετανία: κόντρα για τις ελλείψεις στα καύσιμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ουρές χιλιομέτρων και πανικός λόγω της έλλειψης καυσίμων, μία από τις απόρροιες του Brexit.

Ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Γκραντ Σαπς κατηγόρησε σήμερα μια ένωση που εκπροσωπεί τον τομέα οδικών μεταφορών ότι «πυροδότησε» τις ελλείψεις καυσίμων στη χώρα, λίγο μετά την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να χορηγήσει 5000 θεωρήσεις εισόδου σε ξένους οδηγούς για να διευθετήσει την κρίση.

«Μία από τις ενώσεις που εκπροσωπούν τους μεταφορείς παραχώρησε μια ανεύθυνη ενημέρωση (σχετικά με ενδεχόμενες ελλείψεις), η οποία συνέβαλε στο να προκληθεί η κρίση», δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ο υπουργός Μεταφορών, καταγγέλλοντας μια «κατάσταση που δημιουργήθηκε» από μια «πολύ περιττή» και «αντιπαραγωγική» ενέργεια.

Εδώ και μερικές ημέρες, πρατήρια καυσίμων έκλεισαν και τεράστιες ουρές αναμονής σχηματίστηκαν σε άλλα, με τους Βρετανούς να αγνοούν τις εκκλήσεις της κυβέρνησης για ηρεμία και να συγκεντρώσουν αποθέματα καυσίμων.

Αιτία: οι ελλείψεις, που πλήττουν επίσης τον αγρο-διατροφικό τομέα, τις οποίες προκάλεσε η απουσία 100.000 οδηγών φορτηγών λόγω του Brexit και της πανδημίας. Μια κατάσταση για την οποία πολλοί κλάδοι προειδοποιούσαν εδώ και μήνες, όμως την οποία ο υπουργός Μεταφορών απέδωσε στην ευθύνη μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους μεταφορείς.

«Υπήρξε μια συνάντηση πριν από 10 ημέρες κατά τη διάρκεια της οποίας μία από τις ενώσεις μεταφορέων αποφάσισε να αποκαλύψει λεπτομέρειες στα ΜΜΕ», είπε. «Αυτό δημιούργησε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό ανησυχίας, καθώς ο κόσμος αντιδρά σε αυτού του είδους τα πράγματα».

Ο υπουργός δεν κατονόμασε την ένωση, όμως μια κυβερνητική πηγή είπε στην εφημερίδα Mail on Sunday ότι η Road Haulage Association φέρει «την αποκλειστική ευθύνη για αυτόν τον πανικό κι αυτό το χάος».

Ο Σαπς κατηγόρησε τις ενώσεις του κλάδου ότι «θέλουν με κάθε αντίτιμο» να προσλάβουν «περισσότερους Ευρωπαίους οδηγούς, οι οποίοι μειώνουν τους βρετανικούς μισθούς».

Ο Ρομπ ΜακΚένζι, της Road Haulage Association, χαρακτήρισε «παράλογες» τις κατηγορίες «που δεν έχουν καμία βάση», σύμφωνα με τις οποίες προειδοποίησε τα ΜΜΕ για πιθανές ελλείψεις, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει κυρίως να υιοθετήσει μια «ολοκληρωμένη» προσέγγιση της κρίσης.

Ειδήσεις σήμερα: