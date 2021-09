Παράξενα

Ιεράπετρα: Τραυματισμένος γύπας έπεσε στην εξέδρα γηπέδου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο "Βουζουνεράκειο" με τη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα ΟΦΙ – Καλαμάτα.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Βουζουνεράκειο με τη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα ΟΦΙ – Καλαμάτα και το σκορ στο 0-0.

Ένας τραυματισμένος γύπας “προσγειώθηκε” στην κεντρική εξέδρα του σταδίου ανήμπορος να πετάξει, με αποτέλεσμα ο φίλαθλοι να απομακρυνθούν για να κάνουν χώρο, ενώ κάποιοι φίλαθλοι με γνώσεις προσπάθησαν με προσοχή να βοηθήσουν το ανήμπορο πτηνό.

Όπως είναι λογικό οι φίλαθλοι έδωσαν το χώρο που έπρεπε για το πτηνό που βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου ενώ μέχρι και το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου η προσοχή ήταν περισσότερο στο γύπα παρά σε όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο.

Στο γήπεδο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας και γρήγορα με μια απόχη κατάφερε να περισυνελλέξει το πτηνό και να το μεταφέρει σε κτηνίατρο για τις πρώτες φροντίδες.

Πηγή: radiolasithi.gr

Ειδήσεις σήμερα: