“7 θάνατοι της Μαρίας Κάλλας” στην ΕΛΣ: Καθήλωσε η Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Θερμό χειροκρότημα για την Μαρίνα Αμπράμοβιτς στην πρεμιέρα των "7 θανάτων της Μαρίας Κάλλας" στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής(ΕΛΣ) έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στην κατάμεστη (στο 85% της πληρότητάς της) Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣ, το πολυαναμενόμενο πρότζεκτ όπερας της Μαρίνας Αμπράμοβιτς "7 θάνατοι της Μαρίας Κάλλας" ενθουσίασε το κοινό, που ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα λίγα δευτερόλεπτα αφού η φωνή της Κάλλας στην «Casta diva» διακόπηκε απότομα για να πέσει το σκοτάδι του φινάλε.

Η κορυφαία εικαστική καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς δημιούργησε μια μοναδική περφόρμανς πάνω στους οπερατικούς θανάτους που ερμήνευσε μοναδικά η Μαρία Κάλλας επί σκηνής, ως Βιολέττα, Φλόρια Τόσκα, Δυσδαιμόνα, Τσο-Τσο-Σαν, Κάρμεν, Λουτσία, Νόρμα, αλλά και πάνω στον πραγματικό θάνατο της La Divina «από τη ραγισμένη από αγάπη καρδιά της» το 1977 στο διαμέρισμα της οδού Ζωρζ Μαντέλ στο Παρίσι. Τις εμβληματικές άριες που έχει σημαδέψει με τις ερμηνείες της η Μαρία Κάλλας ερμήνευσαν οι πρωταγωνίστριες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μαριλένα Στριφτόμπολα, Ελένη Καλένος, Έλενα Κελεσίδη, 'Αννα Στυλιανάκη, Χρυσάνθη Σπιτάδη, Βασιλική Καραγιάννη και Τσέλια Κοστέα. Στα κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο των επτά θανάτων μαζί με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς πρωταγωνιστεί ο Ουίλλεμ Νταφόε.

Στο τελευταίο μέρος της παράστασης το σκηνικό απεικονίζει το διαμέρισμα της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι, όπου η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δημιουργεί μια μοναδική περφόρμανς για τον πραγματικό θάνατο της κορυφαίας ντίβας της όπερας. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διηύθυνε ο Γιοέλ Γκαμζού και τη Χορωδία της ΕΛΣ ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς υπέγραψε τη σκηνοθεσία και το σκηνικό και συνυπέγραψε το σενάριο μαζί με τον Πέττερ Σκάβλαν, ο Μάρκο Νικοντίεβιτς τη μουσική, η Λύνζυ Πάισινγκερ τη συν-σκηνοθεσία, ο Ρικκάρντο Τίσι τα κοστούμια και ο Ουρς Σαίνεμπαουμ τους φωτισμούς.

Τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις έχουν εξαντληθεί. Οι "7 θάνατοι της Μαρίας Κάλλας" είναι μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας, τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, την Εθνική Όπερα του Παρισιού και το Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

