Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: Ηττήθηκε στον τελικό της Οστράβα

Χωρίς τίτλο φεύγει από την Οστράβα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που ηττήθηκε από την Εσθονή αντίπαλό της.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο open της Οστράβα, αφού στον τελικό, ηττήθηκε με 6-2, 7-5 από την Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ.

Πάντως η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε μία ακόμη καλή εμφάνιση φέτος σε ένα μεγάλο τουρνουά και με την πρόκρισή της στον τελικό κατάφερε να μπει στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης, κάτι που την έκανε ως την 1η αθλήτρια της χώρας μας που το επιτυγχάνει.

Στα ημιτελικά η Μαρία Σάκκαρη, νίκησε 6-4, 7-5 την 20χρονη Πολωνή Ίγκα Σβιάντεκ, Νο1 του ταμπλό και Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Κονταβέιτ επικράτησε 6-0, 6-4 της Τσέχας Πέτρα Κβίτοβα. Η Κονταβέιτ, πήρε τη νίκη επί της Σάκκαρη μετά από 95 λεπτά αγώνα και κατέκτησε τον 3ο τίτλο της καριέρας της.

