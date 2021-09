Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπαν απαγόρευσαν και το ξύρισμα

Αξιωματούχοι της οργάνωσης προειδοποιούν τα κουρεία για συνέπειες, εάν αποδειχθεί ότι ξύρισαν κάποιον.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν εξέδωσαν απαγόρευση για το ξύρισμα της γενειάδας στην επαρχία Χελμάντ, στο νότιο Αφγανιστάν, μετέδωσαν σήμερα τοπικά ΜΜΕ.

Ο διευθυντής ενημέρωσης και πολιτισμού των Ταλιμπάν, Χαφίζ Ρασίντ Χελμάντ, είπε στην εφημερίδα Etilaatroz ότι η απόφαση ελήφθη από τη θρησκευτική αστυνομία των Ταλιμπάν, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με ιδιοκτήτες κουρείων στην επαρχία.

Σε μια επίσημη επιστολή, που εξέδωσαν οι Ταλιμπάν και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιωματούχοι της οργάνωσης στην επαρχία προειδοποιούν τα κουρεία για συνέπειες, εάν αποδειχθεί ότι ξύρισαν τη γενειάδα κάποιου.

Ο επίσημος εκπρόσωπος τύπου του καθεστώτος των Ταλιμπάν δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Γερμανικού Πρακτορείου να σχολιάσει.

