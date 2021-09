Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Πεντάρα” στον Βόλο

Πάρτι στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός "σκόρπισε" τον Βόλο με 5-1.

Ο Παναθηναϊκός «αντέδρασε» με εξαιρετικό τρόπο μετά τις δύο σερί ήττες... καρμπόν σε «Ζωσιμάδες» και «Βικελίδης», συνέτριψε με τον Βόλο με 5-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League κι έδειξε να «ξυπνάει» αγωνιστικά, μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν το καλύτερο εφετινό τους ημίχρονο, πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο κι έφτασαν στην εμφατική νίκη τους με γκολ των Καρλίτος (3’ και 69’, κορυφαίος του γηπέδου), Ιωαννίδη (4’), Χατζηγιοβάνη (33’) και Βιτάλ (45’+1’ πέν.). Μείωσε στο 58’ ο Γκιουλέν για τη θεσσαλική ομάδα, που δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκαν στο γήπεδο με... τέρμα το γκάζι και μόλις στο 4’ είχαν αποκτήσει ήδη προβάδισμα δύο τερμάτων. Στο 3’ από γύρισμα του Ρομέρο, ο Κλέιμαν καθυστέρησε να απομακρύνει, ο Καρλίτος έκλεψε την μπάλα κι από κοντά έκανε το 1-0! Με τη... σέντρα οι «πράσινοι» έκλεψαν την μπάλα, ο Χατζηγιοβάνης έκανε χαμηλή σέντρα, ο Ρομέρο δεν έδιωξε καλά και ο Ιωαννίδης που καιροφυλαχτούσε έκανε το 2-0 από κοντά.

Στο 15’ ο Φεράρι βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή και «δοκίμασε» το πόδι του, όμως ο Διούδης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται κατά κύματα και στο 24’ έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ, αρχικά με τον Καρλίτος (απέκρουσε το σουτ του ο Κλέιμαν) κι εν συνεχεία με τον Βιτάλ (πλασέ ελάχιστα άουτ).

Στο 32’ από καταπληκτική ενέργεια και ασίστ του Καρλίτος, ο Ιωαννίδης βγήκε τετ-α-τετ με τον Κλέιμαν, ο οποίος τον νίκησε, όμως ένα λεπτό αργότερα (33’) ήρθε και το 3-0 για τους «πράσινους». Από νέα εξαιρετική πάσα του Καρλίτος με το εξωτερικό φάλτσο, ο Χατζηγιοβάνης με πλασέ στην κίνηση στη μικρή περιοχή τριπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό.

Στο 44’ ο Καρλίτος έφυγε μαζί με τον Ιωαννίδη στην πλάτη της άμυνας κι ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Φεράρι. Μετά από... διαβουλεύσεις ο Καρλίτος άφησε την εκτέλεση στον Βιτάλ, ο οποίος «σημάδεψε» σωστά και στο 45’+1’ έκανε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος μπήκε λίγο καλύτερα από τον Παναθηναϊκό και με διάθεση να δείξει κάποια πράγματα μεσοεπιθετικά και στο 58’ ο Γκιουλέν με κεφαλιά από φάουλ του Μπαριέντος μείωσε σε 4-1.

Στο 64’ ο Καρλίτος έφυγε ξανά μπροστά, ο Κλέιμαν έκανε παρακινδυνευμένη έξοδο και βρήκε την μπάλα άτσαλα, με τον Ιωαννίδη να κλέβει, να πασάρει ξανά στον Ισπανό φορ, ο οποίος πλάσαρε, αλλά ο Γκρίλο έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Πέντε λεπτά αργότερα (69’) ο Παναθηναϊκός έφτασε και σε πέμπτο γκολ, μετά από φάουλ του Βιτάλ, πρώτη κεφαλιά του Βέλεθ και κοντινό πλασέ του Καρλίτος (5-1), σφραγίζοντας τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του μετά από τρία χρόνια.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας)

Κίτρινες: Αλεξανδρόπουλος - Φεράρι, Σοάρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Βέλεθ (76’ λ.τρ. Σάρλια), Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Χατζηγιοβάνης (63’ Παλάσιος), Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (76’ Μαουρίσιο), Βιτάλ, Καρλίτος (70’ Λούντκβιστ), Ιωαννίδης (70’ Μακέντα).

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα, Ρομέρο (46’ Γκιουλέν), Γκρίλο, Φεράρι, Ρεγκατέν (74’ Σοάρες), Τσοκάνης, Ροσέρο (46’ Μπαριέντος), Φερνάντες (74’ Τερεζίου), Μπαρτόλο, Φαν Φέερτ (74’ Βοϊτκόφσκι).

