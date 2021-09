Κόσμος

Η Ινδία προετοιμάζεται για τον κυκλώνα “Γκούλαμπ” (εικόνες)

Σφοδρές βροχοπτώσεις από τον Κόλπο της Βεγγάλης αναμένεται να πλήξουν κρατίδια της Ινδίας.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά σε τρία κρατίδια της Ινδίας, πριν από την προβλεπόμενη άφιξη απόψε το βράδυ του κυκλώνα Γκούλαμπ στις ανατολικές ακτές της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο κυκλώνας, με ριπές ανέμους έως 95 χιλιόμετρα/ώρα, αναμένεται να αγγίξει έδαφος μεταξύ των παράκτιων κρατιδίων Οντίσα και Άντρα Πραντές, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας.

Προερχόμενη από τον Κόλπο της Βεγγάλης, η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από «εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις», συμπλήρωσε το ινστιτούτο σε ένα μετεωρολογικό δελτίο.

Οι αρχές των δύο κρατιδίων που απειλούνται ζήτησαν, επομένως, από τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στις ακτές να απομακρυνθούν από τις εστίες τους προς ασφαλέστερες τοποθεσίες, την ώρα που εκατοντάδες διασώστες εστάλησαν στην περιοχή.

Οι αρχές της Δυτικής Βεγγάλης, βόρεια της Οντίσα, ανέφεραν επίσης πως θα λάβουν προληπτικά μέτρα, αν και το κρατίδιο δεν θα πληγεί απευθείας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Έχουμε ήδη απομακρύνει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους, που έχουν μεταφερθεί σε σχολεία και κυβερνητικά κτίρια, τα οποία μετατρέψαμε σε καταφύγια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του κρατιδίου, ο Μπανκίμ Χάζρα.

Στην Οντίσα, η επιχείρηση εκκένωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε επτά περιοχές, σύμφωνα με τον αξιωματούχο Π.Κ Τζένα, ενώ στο Άντρα Πραντές, 85.000 άνθρωποι αναμένεται να απομακρυνθούν.

